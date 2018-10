Se presentan los capitalinos por los octavos de final

Esta tarde harán su presentación en el Torneo Provincial de Primera División los representantes capitalinos Curupay y Cambá Cuá.

El certamen organizado por la Federación Correntina de Fútbol otorga dos plazas para el Regional Federal Amateur 2019.

Curupay visitará a Defensores de San Roque desde las 17. En tanto que Cambá Cuá jugará en Gobernador Virasoro frente a Luz y Fuerza a la misma hora.

Esta tarde también Mburucuyá recibirá a La Academia de Saladas a las 16.30. Los demás cotejos correspondientes a los octavos de final se disputarán desde las 17: Football de Esquina vs. Sportivo Santa Lucía; San Lorenzo de Monte Caseros vs. Apinta de Mercedes; y Gallini de Santo Tomé vs. Puente Seco de Paso de los Libres.