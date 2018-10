Cardona quedó fuera de los concentrados ante Palmeiras

Edwin Cardona no está en la lista de concentrados para el partido ante Palmeiras, que se jugará el miércoles a las 21.45 en Brasil, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. El colombiano ya había quedado fuera del banco de suplentes en el duelo de ida.

El mediocampista, que fue titular contra Gimnasia, no atraviesa su mejor momento desde lo futbolístico y por eso Guillermo Barros Schelotto decidió que no forme parte de la nómina para el encuentro en San Pablo. Además, no seguiría en el club después de diciembre (vence su préstamo).

El único cambio de la lista es el ingreso de Emmanuel Mas justamente por Cardona. El resto serán los mismos 19 que se concentraron para el partido de ida disputado el miércoles en la Bombonera, donde Boca se impuso por 2-0 con un doblete de Darío Benedetto.

TyC Sports