“Tuvimos cosas positivas pero no pudimos con equipos que estaban más completos”

Tras la despedida de San Martín en el torneo Súper 20, el entrenador principal Sebastián González analizó la performance del equipo y realizó un balance. “Una lástima lo rápido que nos despedimos del torneo, porque hicimos una buena fase regular, con un récord de 4-4 todos los equipos clasificaron menos nosotros. Le ganamos a todos los equipos que enfrentamos sabiendo que jugamos con solo cinco mayores y alguno llegó el 20, otro llegó cinco días antes del torneo, pero es difícil y no nos gusta”, dijo el coach cordobés.

Y agregó: “Estamos dolidos pero entendemos que el equipo compitió de la forma que lo buscábamos en este torneo Súper 20. Dentro de esas cosas, vemos positivos algunos puntos, luchamos, tuvimos presencia pero no pudimos contra equipos que estaban más completos”.

Sobre el segundo punto de la serie con Regatas, “Seba” González fue autocrítico y sostuvo: “Regatas dominó todos los juegos, jugó sus tiempos, sus espacios. Si bien nosotros remábamos con contraataques y tiros de tres puntos, pero cuando no podíamos hacer eso, cinco contra cinco ellos fueron más, con variantes. Hicimos triples porque nos costaba mucho jugar adentro y Regatas hizo un buen trabajo y fue merecedor de esta clasificación”.

San Martín jugó el torneo con pocas fichas mayores e incluso sumó a uno de los extranjeros a mitad de la fase regular. El coach dijo al respecto: “Te quita recursos tener menos fichas mayores y lo que hablamos con los jugadores, tampoco teníamos herramientas para crear, porque haciéndolo estamos dando crédito a algo que lo vamos a querer hacer a futuro. En defensa y en ofensivas, teníamos pocos recursos y había que explotarlo más allá si venía Wood, si venía Hicks. Íbamos fabricando de a cuerdo a eso, algunas las pudimos explotar pero nos cercó bien Regatas en esta serie, pero dentro de lo que esperábamos en defensa, hoy estuvimos mejor que otros juegos pero Regatas nos mostró eso de los recursos”.

Estos días serán importantes para seguir trabajando y pensar en los objetivos que se aproximan y los jugadores que se suman: “La dirigencia habló con Michael (por Hicks), se sabe que en noviembre ya vamos a contar con el jugador, así que lo esperaremos. Wood va a tener que recuperarse en lo físico para arrancar bien la Liga”, dijo el entrenador.

Y concluyó: “De recambio no se habla, con los jugadores que estuvieron desde el comienzo estamos satisfechos, a algunos se los expuso a hacer otras cosas por las necesidades del equipo, pero muchos equipos pasaron por eso. Para eso sirve el Súper 20. Vimos cosas positivas, creo que estamos encaminados en el armado para los torneos que se vienen, desde diciembre con la Liga Nacional y desde el año que viene que será representar a la Liga de las Américas al país. Allí tendremos que estar de la mejor manera”.