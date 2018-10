“Hay que festejar pero no volverse locos”, sentenció Lucas Victoriano

En los clásicos del repechaje apareció la mejor versión de Regatas Corrientes en el presente Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. Lentamente, el entrenador Lucas Victoriano, logró plasmar su filosofía de juego con una constante rotación del plantel.

“Costó porque es difícil rotar. Es difícil hacer rotar a Paolo (Quinteros) cuando está acostumbrado a jugar muchos minutos y con la pelota en la mano; a Jhony (Jonatan Treise) que tampoco estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Lo vamos hablando, y a medida que nos conozcamos más, vamos a ir aportando más cosas, con frescura, para que no tengamos muchos minutos sobre las piernas y podamos decidir mejor y confiar en el compañero y en el trabajo que estamos haciendo, porque entre todos conseguimos los resultados”, dijo el tucumano.

Regatas venció a San Martín 102 a 83 en el estadio del parque y 85 a 73 en el Fortín para definir la serie de repechaje 2 a 0. En esos dos cotejos, Quinteros tuvo un promedio de 22 minutos en cancha. Javier Saiz es el que más tiempo estuvo dentro del rectángulo (poco más de 26 minutos de juego), seguido por Anthony Smith y Fabián Ramírez Barrios (casi 25 minutos cada uno).

“Todos se dan cuenta que el equipo es lo importante y cada uno está aportando desde su lado”, agregó el DT.

En la zona mixta del Club San Martín, el sábado por la noche, Victoriano fue claro: “Hay que festejar pero no volverse locos. Cuando se pierde se sufre y por eso es justificado el festejo. En estos días que nos permite el calendario, debemos liberarnos un poco de la tensión. Después sí, la cabeza la pondremos sobre el próximo rival, Atenas”.

“Al principio, cuando no se nos daban los cosas, estaba un poco preocupado porque los jugadores que tenemos son muy profesionales y no se merecían terminar los partidos con desazón. Siempre trabajaron bien y no llegaron los resultados”, añadió el ex integrante de la Generación Dorada.

También hizo referencia al último clásico: “Planeamos un partido en donde pudiéramos prevalecer con la rotación que tenemos, con diez jugadores. Fuimos muy intensos, y en ese panorama San Martín no se sintió tan cómodo”.

Mientras que con un pequeño detalle técnico, sostuvo: “Hemos cortado la línea de pase de los jugadores que pueden ser secundarios y pueden ayudar a sus principales referentes. Hemos dejado con más libertad a los jugadores que habitualmente anotan para que lo hagan, pero con el objetivo que los demás no lo hagan, y salió bien”.

Mientras que en ofensiva, para el segundo encuentro de la serie, San Martín ajustó la defensa sobre el perímetro de Regatas. En ese contexto apareció el juego interior Fantasma con Saiz (19 puntos) y Gallizi (10). “Ellos dos jugaron un partidazo y Fabián (Ramírez Barrios) ayudó muchísimo en la parte defensiva, en ese sentido somos un equipo largo, que puede tener muchas variantes. Trabajamos bien en conjunto, funcionó bien el equipo”, concluyó Victoriano.