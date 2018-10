“La tomo como una derrota en la que no jugamos bien”, sentenció Mayor

Boca Unidos perdió el invicto en su primera presentación de la rueda de revanchas de la Zona 4 del Torneo Federal A. El puntero no tuvo un buen partido frente a Chaco For Ever, que lo derrotó en su estadio del barrio 17 de Agosto por 2 a 1. Para el director técnico Carlos Mayor, más allá del análisis en detalle del juego, la síntesis fue que “no jugamos bien”, según resaltó en más de una oportunidad en rueda de prensa.

Mayor expresó “no jugamos bien, fundamentalmente el primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, con el gol a los pocos minutos, se nos complicó y fuimos a buscarlo con otras armas con las que por ahí no estamos acostumbrados. Si bien pudimos descontar, por ahí ya era tarde”.

El entrenador explicó que “creo que no manejamos la pelota, no anticipamos, no estuvimos firmes en la marca, no fuimos agresivos. Lo del primer tiempo nos podía llegar a pasar, obvio que veníamos bien y en una racha linda, no lo esperábamos igual a esta derrota, pero esto es fútbol y puede pasar”.

“Nos incomodó la presión de For Ever, porque nos quitó salida, nos costó salir de atrás, filtrar pases, hacer nuestro juego, el cambio de frente...y ya nos conocen, pero bueno, igualmente, el equipo no jugó bien y cuando no jugás bien hay muchas chances de que se pierda”, subrayó.

Recurrió a un “Plan B”

“Puede ser que también nos sirva lo que nos pase ahora, para tomar conciencia y seguir trabajando”, analizó y puntualizó que “el gol clave de arranque en el segundo tiempo nos desmoronó un poco y lo fuimos a buscar con otras armas que no estamos acostumbrados”.

Acerca de esas “otras armas” o “Plan B”, se explayó: “Es cierto, abusamos del pelotazo, pero era un arma, costaba mucho jugar en el medio, y abrimos la cancha. Es un recurso al que no estamos acostumbrados, por lo general tratamos de generar por otros medios, pero así como estaba el partido, un 2 a 0 abajo, no estaba fácil”.

“Metí delanteros para abrir la cancha, para hacer el dos uno por afuera, veía que se hacía difícil jugar por el medio, por adentro, buscamos variantes para tratar de descontar, llegar al empate y desnivelar”, explicó.

Entre otros aspectos que evaluó el DT, puso énfasis al remarcar que “tenemos que estar cerca de la marca, recuperar rápido la pelota, anticipar, presionar en la mitad de la cancha, que es la función cuando no tenés la pelota para recuperarla rápido, ser un equipo agresivo e intenso para recuperarla. Y después, el triángulo nuestro es fundamental porque ahí es donde nosotros tendríamos que haber hecho superioridad numérica contra (Oscar) Gómez y (Milton) Zárate, y no se pudo hacer, además, cuando conseguís el triángulo ese, podés tener apertura y abrir para (Fabio) Godoy y (Gustavo) Mbombaj, y eso no lo tuvimos, no fuimos claros”.

El “triángulo” es la sociedad que en la gestación se conforma con Martín Ojeda, Martín Fabro y Gerardo Maciel, que ante For Ever no logró su mejor versión para darle juego al Aurirrojo. “Nosotros no fuimos precisos, no fuimos agresivos, no estuvimos dinámicos, nos costó: fuimos un equipo muy lento, fácil para el rival para absorber, creo que nos faltó ahí. Y también nos costó recuperar rápido la pelota”, continuó con su valoración el entrenador.

“No estuvimos atentos en las marcas, estuvimos lentos en los pases, un poco imprecisos, de todo lo que puedo decir la conclusión es que no jugamos bien y que puede llegar a pasar que tengamos una mala tarde. El rival también hizo lo suyo, su partido, y aprovechó y metió los goles en momentos claves”, destacó. Para finalizar agregó que “la tomo como una derrota en la que no jugamos bien y vamos a hablar y trabajar en la semana, ya que el viernes a la noche tenemos otro desafío y tenemos que cambiar esta imagen”.