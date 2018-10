Diputados debieron reforzar inversión para la niñez

El proyecto original de Presupuesto 2019 preveía importantes recortes en el área para la niñez y adolescencia en el país. Esto generó alerta a nivel nacional y en Corrientes, principalmente en entidades sindicales y movimientos sociales que expresaron su rechazo. Sin embargo, Diputados incorporó 900 millones de pesos para la Secretaría de la Niñez, aunque aún hay desinversión en proyectos educativos.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) había publicado un informe en el cual se daba cuenta la importante desinversión en áreas para la niñez y adolescencia. “Se ven fuertes reducciones presupuestarias en los programas destinados a la niñez de los Ministerios de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Este recorte presupuestario pone en riesgo la implementación de la planificación que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia realizó para 2019”, expresa el documento.

En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al presupuesto. En el artículo 16 se incorporan refuerzos para distintas jurisdicciones del Estado Nacional y entes descentralizados. Una de ellas consiste en la asignación de 900 millones de pesos para la Secretaría Nacional de la Niñez.

El área tiene a su cargo acciones para la promoción y protección integral; políticas federales para la promoción de los derechos de niños y adolescentes. También programas de promoción de asistencia a espacios de primera infancia.

En dicho artículo, que no estaba contemplado en el proyecto original, además, se establecieron asignaciones para programas dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de la Nación. Entre ellas, referidas a formación docente, ciencia y cultura. Sin embargo, no mencionaban los recortes en lo que respecta a programas como Progresar o infraestructura edilicia.

En su informe “Garantizar la inversión en infancia: una prioridad en tiempos de crisis”, Cippec alertaba sobre la desinversión en programas que atienden la niñez. Así, en la iniciativa original y con media sanción se prevé más de 234 mil millones de pesos para asignaciones familiares, contributivas y no contributivas. Esto incluye, la asignación universal por hijo. En relación con 2018, el incremento en términos reales es del 9,5 por ciento, ya que el organismo lo midió a precios constantes, utilizando la variación anual de precios de 2019, contemplado en el mensaje de Nación remitido en septiembre pasado.

Para el programa de fortalecimiento de jardines de infantes, la propuesta original preveía más de 2.500 millones de pesos. Lo que equivale a una variación interanual del -66,5 por ciento. Para Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, una reducción del 60,5 por ciento. Para infraestructura y equipamiento, se contemplaba una merma del 75 por ciento, y para el programa de Mejoramiento Educativo, una disminución del 29,6 por ciento.

En Corrientes hubo alerta de gremios estatales y docentes. En el caso del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación, señalaron en varias ocasiones, que en programas de fortalecimiento edilicio para jardines de infantes, el recorte es del 68,4 por ciento.

Para el caso del Plan Nacional de Educación Digital, denunciaron un ajuste del 68,8 por ciento; en infraestructura y equipamiento escolar, se observa una reducción del 77,1 por ciento; para becas estudiantiles, un recorte del 35 por ciento, según indicaron desde el sindicato.

Inversión

“Los programas nacionales de transferencias de ingreso con corresponsabilidad, la priorización de obras de infraestructura y el financiamiento educativo fueron hitos que marcaron un incremento de lo que el Estado nacional invierte en políticas orientadas a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en los años de devaluación y contracción económica (2012, 2014 y 2016) se registraron caídas en la inversión dirigida a esta población”, indica el informe de Cippec.

“En los años 2017 y 2018, además, se registraron caídas en la inversión real en áreas críticas del bienestar infantil y adolescente. Este escenario pone en riesgo las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en un período de crisis y recesión como el que atraviesa la Argentina actualmente”, señala el trabajo. “Esto es particularmente importante si se tiene en cuenta que incluso tras experimentar un aumento sostenido, la inversión no logró reducir la infantilización de la pobreza: mientras que en 2003 había 140 niños en situación de pobreza por cada 100 adultos en la misma situación, en el primer semestre de 2017 había 158 y en el segundo semestre 163”, sostiene el documento.

En este nuevo escenario, Cippec brindó como diagnóstico que “la inversión del Estado nacional dirigida a niños y adolescentes tendió a aumentar desde 1995. Sin embargo, en los últimos tres años esta tendencia se revirtió. Incluso tras experimentar un aumento sostenido, la inversión no logró reducir la infantilización de la pobreza”, por lo cual, desde la entidad recomiendan que es “imperativo revisar su efectividad, calidad y el impacto sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes”.



El dato

“Los derechos y bienestar de niños y adolescentes no pueden ser la variable de ajuste en procesos de consolidación fiscal”, marca el informe de Cippec.