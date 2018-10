Un Boca Unidos maniatado y sin respuestas perdió el invicto

Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

Y un día Boca Unidos se quedó sin invicto. El equipo correntino no jugó bien, fue maniatado tácticamente por su rival, y careció de respuestas para buscar darle el vuelco a la situación, cayendo ayer en condición de local frente a For Ever por 2 a 1.

El partido, correspondiente a la décima fecha, primera de las revanchas de la zona 4 del Torneo Federal “A”, se jugó ante un aceptable marco de público que fue a ver en acción al equipo aurirrojo, la sensación de la rueda inicial del certamen, y se volvió a sus casas con un sabor amargo.

Desde los primeros minutos se pudo apreciar que a Boca Unidos el trámite del partido le resultaba incómodo. Con mucha presión sobre la pelota, y cubriendo bien los laterales, el negro chaqueño destruyó el circuito ofensivo local. Esa fue la primera clave del resonante triunfo conseguido.

Lo segundo tiene que ver con lo que hizo con la pelota una vez que la recuperó. La manejó con criterio desde los pies de Milton Zárate, jugando larga para que el paraguayo Prieto baje de cabeza, o bien punzante para Gaspar Triverio por la derecha e Ignacio Ruano por la izquierda, quienes fueron un dolor de cabeza para el fondo local.

For Ever acercaba peligro con algunas jugadas de pelota parada, mientras que Boca Unidos lo hizo en un rápido contraataque, donde el centro pasado de Mbombaj no pudo alcanzar Fabro y luego Godoy, en una de las pocas veces que pisó el área rival, resolvió mal.

La apertura del marcador para For Ever llegó luego de un lateral ofensivo desde el sector derecho, tras un tiro de esquina rechazado por la defensa. Vega jugó rápido para Triverio, quien envió el centro que Jara, quien se quedó en el área luego de la acción anterior, cabeceó al gol luego de ganarle la posición a Ricardone.

En la primera llegada de riesgo, el negro chaqueño se puso arriba en el resultado. Se esperaba la reacción del Aurirrojo, que no llegó, a pesar de que al primer tiempo le quedaban todavía más de media hora.

Por el contrario, la visita siguió dominando tácticamente el juego, porque le ganó el duelo tanto por la bandas como en la mitad de cancha a un Boca Unidos que no pudo hacer pie, en un campo de juego que distó mucho de ser el ideal.

Mbombaj ayudó con un cruce salvador, luego de una pared entre Ruano y Morello, tras centro del lateral izquierdo forevista, y luego Zárate inquietó dos veces con sendos remates de media distancia. El primero fue rechazado por Medina al tiro de esquina y el restante fue tapado por el arquero con un rebote largo que aprovechó Triverio para empujar la pelota a la red. El gol fue anulado a instancia del segundo asistente por posición adelantada.

Al inicio del segundo tiempo, Mayor buscó darle más profundidad al ataque correntino, haciendo ingresar a Gonzalo Ríos en lugar de Gerardo Maciel. Sin embargo, el partido transcurrió en esos primeros minutos igual que en la mayor parte de la etapa inicial.

Una equivocación del fondo correntino posibilitó que For Ever amplíe distancias en el resultado. Magno recogió una pelota suelta que había ido a buscar Prieto, encaró decididamente y pisando la media luna del área sacó un remate cruzado, a colocar, que fue devuelto por el vertical izquierdo y rebotó en el cuerpo de Medina que se había arrojado para desviar, traspasando la pelota lentamente la línea de gol.

Pasado el cuarto de hora, Mayor recurrió a Julio Cáceres, quien entró en lugar de Ricardone, bajando Godoy a la posición de stopper, y Ríos quedó como “carrilero”, con Núñez, Cáceres y Ledesma como delanteros netos. Unos minutos antes, Medero dispuso el ingreso de Claudio Verino por el lesionado Triverio, formando una línea de cinco defensores.

En la primera acción, Núñez habilitó en el área de cabeza al ex Sarmiento, quien definió de zurda ante el achique de Canuto, que tapó el disparo que tenía destino de red. Fue la primera y única vez en todo el encuentro que Boca Unidos pudo poner a un jugador cara a cara con el arquero rival.

For Ever se defendía con mucha gente en su propia cancha, y buscaba llegar a través de una contra. Un tiro libre de Zárate se fue apenas alto del travesaño, luego de una infracción a David Romero, que reemplazó a Prieto. Antes, Matías Pato hizo lo propio con Magno.

En los últimos quince minutos, y con más actitud que ideas, el local arrinconó a For Ever contra su área, lanzando una gran cantidad de centros, la mayoría despejados por una sólida defensa visitante.

El descuento llegó a ocho minutos del final. Núñez jugó hacia atrás para Fabro que despachó un derechazo terrible que se metió en el ángulo superior izquierdo de Canuto. Golazo.

El gol entonó al equipo aurirrojo y su público, que fue en busca de la igualdad. Un tiro libre de Fabro fue peinado por Cáceres, yéndose por arriba del travesaño, y en tiempo de descuento, Núñez se la bajó a Cáceres, cuyo remate se fue ancho. Fueron las últimas dos acciones de riesgo del partido.

Boca Unidos no jugó bien y perdió su invicto ante un For Ever que por momentos lo maniató tácticamente, y que aprovechó las situaciones que tuvo a su favor para marcar. Que la derrota sea un llamado de atención, porque de aquí en adelante, muchos equipos van a emplear las mismas herramientas que su rival de la víspera, y recién comenzó la segunda rueda.