Zanzottera reconoció el dominio del rival

Sin ocultar su bronca por la derrota, Tomás Zanzottera evitó excusas y reconoció la superioridad que tuvo Regatas el sábado por la noche.

“La verdad es que nos ganaron bien. En casa y eso duele. Perder el clásico nos dejó mal. Estamos golpeados, pero ahora vamos a tener un tiempo para descansar, trabajar y pensar en lo que va a ser la Liga donde saldremos a dar la cara para revertir lo que fue el Súper 20”, manifestó el escolta, que aportó 26 puntos en la última presentación, en declaraciones a radio La Red.

Al momento de explicar la derrota ante Regatas, mencionó: “Esperaba que pudiéramos salir a imponer las reglas pero no lo pudimos hacer.

En todo momento dominaron ellos, corrimos desde atrás en la defensa, no pudimos imponer nuestro juego y eso es lo que nos duele. En los partidos de la fase lo habíamos podido hacer con varios rivales, de hecho les ganamos a todos y perdimos con todos, pero en el repechaje –que era la que importaba- no lo pudimos lograr”.

En el Súper 20, San Martín presentó un plantel reducido de jugadores mayores. Para los últimos partidos llegó Jeremiah Wood pero una lesión lo marginó del cotejo con Regatas en el Fortín.

“Tenemos pocas fichas, pero durante la primera fase lo habíamos podido hacer bien. Habíamos encontrado una identidad y no la pudimos sostener. Perdimos bien. Hay que estar preocupados y ocupados en eso”.

San Martín recién volverá a competir cuando comience la Liga Nacional, probablemente el 6 diciembre.

En tanto que durante el 2019 disputará por primera vez la Liga de las Américas.

Para los primeros días de noviembre se espera el regreso del panameño Michael Hicks para aumentar el número de jugadores a disposición del entrenador Sebastián González que adelantó, por el momento, no habrá cambios de nombres dentro del plantel.