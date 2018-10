Ferreyra a Peña: "Como todos sabemos que Macri es gato, le diría 'buenas tardes, Jerry'"

Durante el informe de gestión de Marcos Peña en la Cámara baja, la diputada nacional por Corrientes, Araceli Ferreyra, recordó las palabras del ahora secretario de Cultura, Pablo Avelluto, y chicaneó al Jefe de Gabinete, quien respondió con una sonrisa.

"Me quiero quedar, cuando fue el momento de cambios de funcionarios, rodó la posibilidad del cambio de su nombre, señor jefe de Gabinete, y me acuerdo que el ex ministro Avelluto, hoy degradado a secretario, planteó el tema de la relación simbiótica con el Presidente, donde explicaba la relación de Tom y Jerry. Como todos sabemos que Macri es gato, le diría 'buenas tardes, Jerry, espero que esta vez sea la última que viene en estas condiciones", afirmó.

En ese momento fue interrumpida por la diputada oficialista Cornelia Schmidt Liermann, quien presidía momentáneamente la sesión en lugar de Emilio Monzó, quien le pidió "respeto por nuestros funcionarios".

La humorada de Ferreyra fue tomada con una sonrisa por Peña, y la legisladora kirchnerista continuó: "Pero yo no me quería quedar solo con ese tema, sino con la otra parte de lo que es esa serie animada de dibujos infantiles. Cada serie terminaba con la destrucción total de la casa, y ese es el miedo que tenemos nosotros. No tenemos una política económica, cada vez que viene, parece que las cosas pasaron porque sí, porque llovió demasiado, decía Prat-Gay, ahora le echan la culpa a la sequía".