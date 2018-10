Boca incluye al colombiano Villa para enfrentar mañana a Cruzeiro

Tanta fue la presión que metió el colombiano Villa con el partido que hizo ante Colón, que Guillermo Barros Schelotto decidió incluirlo como titular en el equipo que probó este martes en el entrenamiento pensando en la revancha copera del jueves contra Cruzeiro.

El rendimiento que tuvo Villa en la Bombonera motivó a que el mellizo se inclinara por él en lugar de Cardona, quien, en principio, iría al banco, igual que Tevez y Wanchope. Es que con el ex Deportes Tolima estuvieron Pavón y Zárate, quien ofició de centrodelantero ante la ausencia de Benedetto. ¿Por qué no jugó Wanchope? Porque pese a estar recuperado de la lesión difícilmente pueda aguantar en cancha los 90 minutos.

De todas maneras, todavía hay dudas respecto al 9. Tal vez en la práctica de hoy miércoles encuentren bien a Abila y lo incluyan en el equipo, lo que generaría un movimiento posicional y la probable salida de Villa.

Lo que está confirmado es que Rossi va a ser el arquero, que en la línea de cuatro del fondo van a jugar Buffarini, Izquierdoz, Magallán y Mas, que Barrios será el volante tapón y que a sus costados estarán Nández y Pablo Pérez, el encargado de armar juego. Adelante todavía no hay que dar nada por cerrado.

Jugadores hinchas

No están entre los 20 convocados por Guillermo Barros Schelotto para la revancha del jueves ante Cruzeiro. No porque el Melli no quiera, sino porque las lesiones musculares que sufrieron ante River y Gimnasia les impiden estar. Sin embargo, el club avisó que Darío Benedetto y Leonardo Jara viajarán con el plantel a Belo Horizonte. Sí, ambos querían estar cerca de sus compañeros y además son muy fanáticos del Xeneize...

A causa de una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho, Pipa recién la semana que viene podrá incorporarse a los trabajos grupales. Mientras que Jara se recupera de un desgarro grado 2 en el aductor derecho.