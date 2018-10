El dólar cerró a $39 y en dos días retrocedió casi $3

El dólar comenzará hoy la jornada en $39,06, casi tres pesos por debajo del valor del viernes pasado, como resultado de la puesta en marcha de la nueva política monetaria, con bandas de flotación y con absorción de pesos de los bancos a través de Letras con tasas que promediaron el 69,46%.

De esta forma, entre el lunes y ayer la divisa estadounidense cayó 6,73%.

En el Banco Nación la baja fue aún mayor. Finalizó en $39, lo que significó un retroceso de 7,36% respecto del viernes pasado y 3,70% comparado con el valor del martes.

En tanto que el dólar mayorista cerró a $38,10, un peso con cincuenta centavos debajo del final de ayer y más de tres pesos por debajo del valor del viernes.

La plaza mayorista acumula así una caída de 7,63% entre el lunes y el martes por efecto directo de la nueva política indicada desde la entidad monetaria.

De acuerdo al esquema de bandas de flotación, o zonas de intervención como prefieren llamarla desde el Banco Central, que tiene un esquema de actualización diaria, hubiera requerido de la presencia directa del Bcra si la divisa hubiera cruzado las puntas.

“Hoy la zona se ubicó en $34,03 y $44,04”, indicó Christian Buteler.

Por debajo del nivel mínimo el Bcra comprará dólares y si se dispara por sobre el nivel el organismo oficial vendería dólares en el mercado de contado hasta USD 150 millones por día, no acumulables en caso de no ser necesarios.

Por otra parte, la subastas de Leliq que diariamente realiza el Banco Central buscan a partir de un efecto tasa captar los pesos de ese segmento para que no impulsen la demanda de dólares.

El Bcra realizó ayer la segunda licitación de Letras de Liquidez del Banco Central (Leliq) a 7 días, adjudicando $52.815, con una tasa promedio de corte se ubicó en 69,46%, siendo la tasa máxima adjudicada de 73%. A su vez, el índice Merval subió 0,45% y en Wall Street las acciones de las empresas argentinas, ADRs, alcanzaron alzas de hasta 8,9% con avances generalizados del sector financiero. Las subas fueron encabezadas por Petróleo Brasilero (Petrobras).