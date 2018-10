El Real Madrid perdió ante el Cska

En Moscú quedó ratificado que la era post Cristiano le está generando un costo inesperado al Real Madrid: fue derrota 1 a 0 ante el Cska y el tercer partido al hilo sin goles del Merengue, algo que no le pasaba desde el 2007, con el tano Fabio Capello. ¿Fue justa la caída? No. Eso no anula que el técnico Lopetegui debe realizar una autocrítica.

El exonerado del banco español a 48 horas del debut en el Mundial de Rusia tomó la arriesgada decisión de reservar a Sergio Ramos, Isco, Modric (ingresó en el segundo tiempo) y Bale. No por eso hay que sentenciar una supuesta subestimación del rival.

Además, el partido tuvo situaciones anormales. La primera, el absurdo regalo de un campeón mundial, el alemán Toni Kroos, quien le sirvió la pelota a Vlasic en el 1 a 0 inicial. Otra: el Merengue metió tres tiros en los palos: Casemiro, Benzema y Mariano Díaz sobre el final.

Aunque la lección vale: la posesión de pelota no alcanza si no se acelera lo suficiente y se abusa del pase lateral. Por supuesto, también hay que definir. Y esto le sucedió al Madrid frente a un adversario que está lejos de exponerse como un cuco en la Champions.