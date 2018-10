El titular de Racing dijo que “es el equipo que mejor juega”

Como todos los hinchas de Racing, Víctor Blanco disfruta al máximo de la actualidad del puntero de la Superliga. Y a cinco días del clásico ante Boca, en el Cilindro, el presidente de la Academia transmitió cuál es su visión de lo que le demuestra el conjunto dirigido por Eduardo Coudet. “Racing es el equipo que mejor juega y merece estar donde está”, infló el pecho el dirigente en el programa Esto es Racing (AM 770).

Muy conforme con el potencial del equipo, el titular del club, además, aseveró: “Este plantel es superior al de 2014 (N. de R.: el año del último título del club). En otros torneos teníamos flaquezas en alguno puestos, pero hoy tenemos riqueza en todos”.

Con respecto al futuro del plantel, Blanco le llevó tranquilidad a los hinchas luego de que, a raíz del salto en la cotización del dólar -con la consecuente devaluación de la moneda argentina- fueran creciendo los rumores de que varios jugadores del fútbol local pedirían una transferencia al extranjero a fin de año, sobre todo en el caso de los que cobran contratos en pesos con un tope de la divisa firmado en su momento.

“Que el socio se quede tranquilo: vamos a mantener este plantel como mínimo hasta junio de 2019”, anunció. El dirigente se refirió a los hombres que conforman la base del equipo, incluidos los suplentes más importantes. Por supuesto que si llega una oferta irresistible que seduzca a todas las partes, no se descarta que algún jugador se vaya. O bien, los que necesitan rodaje en otro club porque en Racing no lo tienen.

Consultado sobre cómo ve a Ricardo Centurión, tras quedar en el ojo de la tormenta por mala conducta en su momento, Blanco aclaró que “para nosotros es un jugador muy importante y está siendo el Centurión que queremos. Lo único que nos importa es que esté bien. Es un lujo tenerlo a él o a Bou en el banco”.