Empresa, municipios y vecinos expusieron sobre la planta de tratamiento de residuos

En el playón de la Escuela Primaria 105 “Pedro Matoso” de Santa Ana se desarrolló ayer una reunión ampliada sobre el proyecto para la instalación de una planta de tratamiento de residuos destinada tanto para la citada localidad como también para otras comunas vecinas, entre ellas Capital. La empresa que elaboró la propuesta expuso detalles de su plan. Mientras que un grupo de vecinos reiteró su postura: que no se construya en el lugar previsto esas instalaciones y que tampoco se depositen desechos de otras poblaciones.

El encuentro comenzó después de las 19 con las palabras de bienvenida del intendente anfitrión, Augusto Navarrete, que estaba acompañado por sus pares Eduardo Tassano (Capital) y Verónica Morales (San Cosme), como también por el viceintendente capitalino Emilio Lanari, el titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), Mario Rujana, integrantes del equipo provincial del programa Girsu y representantes de Lusa, la empresa en cuestión.

Luego, ante un auditorio integrado por pobladores de la jurisdicción de Santa Ana, fue proyectado un video sobre el proyecto, a través del cual la empresa explicó que el tratamiento de los desechos -que además de la localidad incluye a Capital- consistiría en un relleno sanitario controlado. Sobre esto, detallaron que los residuos serán compactados y depositados en un área que recibirá un tratamiento previo que permitirá la impermeabilización. Esto, argumentaron, evitará que los desechos afecten el medio ambiente. Incluso, agregaron que transcurridos aproximadamente 10 años de realizado el relleno, esa área podrá ser parquizada y utilizada como un espacio de recreación comunitaria.

Previo a esto, indicaron que ya se ejecutarán tareas de amortiguación que consistirán en cortinas verdes alrededor del predio, que implicarán la plantación de tres hileras de árboles.

Posteriormente, representantes de la empresa dieron detalles de los trabajos proyectados y luego fueron respondiendo preguntas de los vecinos, quienes también fueron asistidos por profesionales de distintas áreas destinadas a la preservación del medioambiente.

¿Por qué la planta se hace en Santa Ana y no en jurisdicción de la ciudad de Corrientes?, fue una de las consultas realizadas por una de las pobladoras que participó del encuentro.

A lo que desde la empresa respondieron que el predio emplazado en el paraje Desaguadero reuniría las condiciones exigidas para desarrollar ese tipo de proyectos, como el hecho de que está ubicado a una determinada cantidad de kilómetros del aeropuerto. Otra de las preguntas planteadas por un grupo de habitantes, a través de un especialista, fue por qué no hay un estudio de impacto ambiental estratégico que incluya a toda la región. En este punto, el profesional fundamentó que la zona donde está planificada la planta es una zona de humedales.

Con estas y otras cuestiones continúo la reunión que se extendió por un par de horas. “No estamos en contra del proyecto de tratamiento de los residuos. Lo que no queremos es que traigan desechos de otras comunas a Santa Ana. Y si se resolviera que acá sólo se van a tratar residuos de nuestra localidad, habrá que buscar otro predio porque en esa ubicación no es viable. Vos hacés un pozo de tres metros y ya hay agua porque es una zona de humedales. Es imposible que hagan pozos de quince metros como pretenden”, manifestaron desde el grupo de vecinos a El Litoral.

Sobre los pasos a seguir indicaron que ahora van a esperar a ver qué hacen las autoridades municipales, incluidos los concejales.

En tanto, al concluir la reunión, el intendente Augusto Navarrete, al ser consultado por El Litoral, expresó que “lo que se hizo hoy fue exponer ante toda la comunidad en qué consiste el proyecto. Ahora hay que esperar a que se haga la audiencia pública prevista para el 12 de este mes. Luego, en base a ello, vamos a analizar la situación. Nos reuniremos con el Concejo y ahí se definirán los pasos a seguir”.