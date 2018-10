Inhibieron los bienes de Andrea del Boca y Julio De Vido por “Mamá corazón”

El juez federal Sebastián Ramos resolvió inhibirle los bienes a la actriz Andrea del Boca y el ex ministro Julio De Vido por irregularidades en el financiamiento del ex ministerio de Planificación Federal de “Mamá corazón”.

La productora de la actriz, A+a Group, recibió más de $24 millones a través de una contratación directa que el disuelto ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

El magistrado sospecha que Del Boca le sobrefacturó al Estado por la novela que nunca estrenó. Por eso, le solicitó a la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit) que informe si los costos pagados tienen “correlato con los de mercado” al momento de la producción.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó hace dos semanas el procesamiento de la actriz, el ex ministro y otros ocho imputados en la causa por presunta malversación de fondos públicos. A ella la embargaron por $50 millones y a él, por $60 millones. “Mamá corazón” nunca salió al aire, pero Del Boca cobró el 76% del contrato.