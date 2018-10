Investigan un abuso de miembros de la fragata

Dos tenientes de la Fragata Libertad están siendo investigados por el presunto abuso de una cabo en una de las escalas del 47° viaje de instrucción. Los dos pertenecen a la plana mayor del buque escuela de la Armada Argentina. La suboficial denunció que el abuso fue en un boliche de Cozumel, México, el último puerto en el itinerario que integró la regata de grandes veleros “Velas 2018”.

Como la supuesta agresión no ocurrió dentro de la Fragata, ni en aguas internacionales, sino en territorio mexicano, resta determinar si la Justicia argentina es competente. Según confirmó en un comunicado el vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, la fuerza inició una investigación interna y se les ordenó a los tenientes volver al país.

“Si bien los sucesos ocurrieron en el ámbito civil y público en tierra, entre personal militar y no portando uniforme, sin desmedro de ello, se están realizando las actuaciones disciplinarias correspondientes siguiendo los procedimientos reglamentarios en vigor, a la vez que se le brinda apoyo médico y legal al personal femenino. Por ser una cuestión de género se mantiene la reserva del caso”, explicó Balbi.

Hasta el momento no hay una denuncia judicial, pero todo está escrito cronológicamente en las hojas de la Marina. Después, el caso pasará al Ministerio de Defensa.

El 13 de septiembre el hecho tomó estado militar cuando el jefe de Sanidad, capitán de fragata Roberto Hernández, recomendó al comandante Carlos Funes desembarcar en las cercanías del puerto de Miami a la suboficial que luego denunciaría el abuso.

“El Comandante del buque escuela Fragata ARA Libertad desembarcó frente a las costas de Miami el 13 de septiembre a un personal femenino por una afección psicofísica. Como dicha afección no le permitía continuar desempeñándose a bordo con la adecuada atención médica, el comandante adoptó la decisión de hacerla regresar al país”, clarifica Balbi en el comunicado.