Messi y Piqué

La eterna batalla entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya no existe en España. Sin embargo, al parecer, el crack argentino encontró un nuevo “rival” entre sus propios compañeros: Gerard Piqué. Según afirmó el periodista español Eduardo Inda, ex director del diario deportivo Marca, existe un “divorcio total entre ambos”.

Durante el popular programa “El Chiringuito”, que se transmite por Mega TV, el ex director de Marca (entre 2007 y 2011) reveló los motivos de la tensa relación entre el crack argentino y el zaguero central catalán: “Piqué le echa en cara a Messi que no salga a dar la cara (sic) cuando las cosas vienen mal dadas. Gerard argumenta que Leo solo habla cuando está fuera de Europa con la Selección Argentina”.

Y continuó: “Este sábado, Piqué le dijo que saliera a dar la cara y el número 10 del Barça se la devolvió. Dijo textualmente: ‘Nos meten demasiados goles’. Dio a entender que por atrás el Barça es un auténtico coladero”.