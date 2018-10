River sacó a Independiente y está en semifinales de la Libertadores

La mística que generó este River en los últimos años sigue adelante en la Copa Libertadores. En su segundo mano a mano con equipos argentinos, los de Marcelo Gallardo vencieron a Independiente por 3 a 1 en el Monumental y avanzaron a las semifinales, tras igualar sin goles en la ida. Ignacio Scocco, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré hicieron los goles del Millonario, que ahora espera a Gremio de Brasil o a Atlético Tucumán (jugaban anoche).

Desde el arranque, el equipo del Muñeco salió decidido a asfixiar a su rival. Quedó demostrado en la primera del partido. El Rojo sacó del medio, jugó para atrás y la presión obligó a un defensor a tirar la pelota afuera.

El primer cuarto de hora fue así. River apretando bien arriba e Independiente buscando la manera de salir. En ese rato, Ignacio Scocco y Lucas Pratto tuvieron sus chances para convertir, pero Martín Campaña tapó en ambas ocasiones sin demasiado esfuerzo.

Cambió la mano del partido a partir de los 20 minutos y el VAR se convirtió en protagonista. A la media hora del encuentro, Javier Pinola se estiró para despejar una pelota y luego del rechazo le dio con sus tapones a la rodilla de Martín Benítez. El jugador del Rojo se tiró al suelo con mucho dolor y el árbitro brasileño Anderson Daronco, tras consultar el Video Arbitraje, decidió no cobrar lo que había sido un penal claro para Independiente.

Sobre el cierre del primer tiempo, Independiente tuvo su mejor chance, pero apareció Franco Armani para derrumbarle la ilusión. El arquero apareció en el lugar indicado y, a puro reflejo, logró tapar un desvío de Benítez, que se metía en el arco de River.

El comienzo del complemento fue frenético. El Rojo quiso pegar primero y terminó lamentando en su propio arco. Primero se lo perdió Gigliotti, recién ingresado. Pero en la contra, toda de Scocco, el ex Newell’s no perdonó. Definió al primer palo de Campaña e hizo estallar al Monumental.

Lejos del bajón, Independiente fue por el empate y lo encontró más rápido de lo esperado. A los 9 minutos, Gigliotti le ganó en velocidad a Jonatan Maidana y sacó un remate que Armani no logró controlar. El arquero de River dio rebote y Silvio Romero, que un ratito antes se lo había perdido de frente al arco, puso el 1-1.

Pero eso no iba a ser todo. En una pelea en el medio, un rebote en un jugador de Independiente le sirvió la pelota a Quintero, a los 23 minutos, y el colombiano hizo de las suyas. El enganche encaró por el centro y definió donde Campaña no lo esperaba: 2-1 y clasificación.

Independiente fue con todo en busca del empate, pero no logró encontrar profundidad y, de contra, terminó pagando. A los 40 minutos, Nicolás De La Cruz salió en velocidad, habilitó a Santos Borré y el colombiano hizo magia. Enganche y remate a un ángulo para anotar el gol de la sentencia.