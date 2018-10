Marcos Peña concurre por sexta vez a dar su informe a Diputados

El jefe de Gabinete concurrirá, a las 11, a la Cámara de Diputados para brindar su informe mensual sobre la marcha del Gobierno y, responderá preguntas de los legisladores, a pocos días de haberse firmado un nuevo acuerdo con el FMI y cuando se está discutiendo en ese cuerpo legislativo el presupuesto 2019.



Según se informó oficialmente, Peña expondrá ante una sesión informativa del cuerpo legislativo, que se estima demandará varias horas, en el marco del debate del presupuesto 2019 en la Cámara baja.



Se trata de la sexta vez que el jefe de Gabinete concurre este año al Congreso, ya que lo hizo el 14 de marzo, el 23 de mayo y el 1 de agosto a Diputados, mientras que expuso en el Senado el 25 de abril y el 27 de junio pasados.



La última visita de Peña al Congreso, en este caso al Senado, prevista para setiembre último, se había suspendido debido a los cambios de gabinete.



La última vez que sesionó la Cámara de Diputados fue, justamente, para recibir a Peña, el pasado 1ro. de agosto, pero no se reúne para tratar proyectos en el recinto desde hace casi tres meses, ya que la última sesión con ese fin fue el 4 de julio, cuando se aprobaron las leyes "Justina" y "Brisa", entre otras.



Peña asegura que "no está previsto crear ningún tipo de impuesto o gravamen a los tenedores dólares ni sobre propiedades que se encuentren en el exterior".



Estos conceptos están contemplados en el informe 114 del jefe de Gabinete, en el que respondió a más de 1.200 preguntas realizadas por escrito por los diputados de todas las bancadas parlamentarias, y que fue publicado hoy en la web oficial.



La presencia del jefe de Gabinete se producirá a pocos días de haber firmado un nuevo acuerdo con el FMI, y cuando se está discutiendo en este cuerpo legislativo el Presupuesto 2019, cuya sanción es clave para el Gobierno.



En el informe escrito Peña señala textualmente, ante una consulta, que "es importante resaltar que no está previsto crear ningún tipo de impuesto o gravamen a los tenedores de dólares ni propiedades inmuebles en el exterior".



Respecto de la posibilidad de postergar la actualización del mínimo y las deducciones que se pueden realizar del impuesto a las Ganancias que se aplica a los trabajadores en relación de dependencia, Peña señala que "no se ha eliminado la suba prevista en el mínimo no imponible para el período 2019".



Peña también se refiere al aumento de la inflación en los últimos meses y señala que "el proceso de desinflación que se venía observando y que nos llevó a tener en 2017 el menor registro de inflación desde 2011, se vio interrumpido en 2018 por las recientes turbulencias financieras".



En ese sentido, se muestra de todos modos optimista: "Creemos que hay razones que indican que la inflación se reducirá en el mediano plazo. En primer lugar, se eliminó el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro a partir de este año, una medida inédita en la historia argentina", concluye.