Vecinos accedieron a diversos servicios de salud en el Santa Marta

La Municipalidad de Corrientes y el Ministerio de Salud Pública provincial realizaron este martes un nuevo operativo de salud en el barrio Santa Marta. La intervención se desarrolló en el predio ubicado en la esquina de la avenida J. R. Vidal e Iberá, lugar en que los vecinos pudieron acceder a diversas prestaciones sanitarias gratuitas y trámites de Anses.

El viceintendente Emilio Lanari recorrió el operativo, donde dialogó y atendió los distintos requerimientos de los vecinos, que se mostraron agradecidos por la posibilidad realizar una gran variedad de trámites en un mismo lugar.

“La gran ventaja de este tipo de operativos es que la gente puede encontrar todo en el mismo momento, sobre todo en materia de salud, que es un trabajo que venimos fortaleciendo en todas las SAPS, pero como hay horarios determinados de atención, mucha gente prefiere venir en familia a aprovechar y realizar todas sus gestiones en una sola mañana”, destacó el viceintendente.

En el lugar estuvo presente también el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, quien aseguró que “venimos a cumplir con una de las premisas del plan de salud entre provincia y municipio que es la accesibilidad”.

“Esto viene a cubrir las necesidades de aquellos que no pueden llevar a sus niños a un centro de salud. Gracias al trabajo en conjunto potenciamos estos servicios para los vecinos de los diferentes barrios, sobre todo de los más alejados”, manifestó.



AGRADECIMIENTO VECINAL

Los vecinos que asistieron y pudieron realizar sus trámites agradecieron la presencia del Estado provincial y municipal y el acceso a servicios. “Me parece muy bien que se realicen operativos como este. A veces los vecinos pierden su turno en los centros de salud y no pueden ir todos los días, y gracias a esto no se quedan sin atender”, destacó Rita Romero, vecina del lugar.

Por su parte, Norma Silva, quien accedió a servicios de salud gratuitos junto a sus sobrinos, remarcó: “Es importante este operativo de salud, más para los chicos y para las personas con discapacidad. En una mañana podemos realizar diferentes trámites, como el DNI o Anses, y eso nos facilita muchas cosas a quienes vivimos lejos del centro”.



SERVICIOS

Durante el operativo se ofrecieron de manera gratuita servicios de laboratorio, ginecología móvil, consultorios clínicos, consultorios pediátricos, odontología, control de peso y talla, otorrinolaringología, enfermería, tests de VIH, entre otros. Además, personal del Ministerio de Salud Pública provincial realizó vacunaciones antigripales y completó calendarios de vacunación. También se avanzó con el refuerzo de vacunación contra el sarampión y la rubeola.

El subsecretario de Salud del municipio, Arturo Sandoval, también acompañó la intervención territorial y remarcó la importancia del abordaje estratégico junto al Ministerio de Salud Pública: “Estamos siguiendo nuestro programa de trabajo propuesto por el intendente junto al gobernador y al ministro de salud de mejorar la accesibilidad. Se van incorporando sucesivamente distintas áreas tanto del Gobierno provincial como de la Municipalidad, lo que nos permite ofrecer un servicio que es verdaderamente integral”, dijo.

Además del viceintendente, el ministro y el subsecretario de Salud, estuvieron los subsecretarios de Coordinación de Políticas Sociales, Marcos Hanke; de Economía Social, Ignacio Rodríguez Mateos; de Educación, Ramón Cáceres; y de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público, Javier Rodríguez; entre otras autoridades.