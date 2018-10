Caso Gladis Cardozo: la familia criticó el accionar de jueces y fiscales

Mientras la Fiscalía de Instrucción de Curuzú Cuatiá avanza con la investigación del femicidio de Gladis Cardozo, ocurrido en la madrugada del sábado pasado en Sauce, la familia de la víctima criticó el accionar de la Justicia para con el caso. Es que el asesino, Rogelio Piciochi, ya había estado detenido por intentar matar a su ex esposa en noviembre de 2013, y contaba con seis causas por violencia de género.

“Ojalá que jueces y fiscales tomen los femicidios con más seriedad, que no le pase a otra mujer”, dijo ayer a Radio Dos el hermano de Cardozo, Rubén Piris; y estimó que la mujer se encontró con su femicida “seguramente bajo amenaza, porque por la perimetral ella no se acercaba”. Además, adelantó que tras las primeras investigaciones “se presume que ella estaba durmiendo, porque no tiene signos de defensa”.

“Uno no sabe lo que está pasando por la cabeza y el corazón de las personas, pero mi hermana sufrió muchísimo, yo lo sabía porque era muy confidente conmigo, siempre me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida”, acotó Piris.

Quien también se refirió al caso fue la hija de Piciochi y de Nélida Graciela Beloqui, la mujer que había sufrido golpes por parte del asesino hace cinco años, y que pudo escapar de la muerte. Belén escribió un correo electrónico a la prensa, en el que cuenta haberse enterado por los medios del femicidio de Cardozo. “El agresor es mi padre, ayer se suicidó luego de asesinar a su pareja. En el año 2013, casi mata a mi madre por última vez”, señala.

En su texto, Belén relata que Piciochi “es detenido y la Justicia de Corrientes lo libera”. “La pericia médica (...) decía ‘peligroso para sí y para terceros’, pero lo declararon inimputable sólo para el momento en que casi mata a mi madre”, manifiesta.

“Me revuelven las tripas de tanta impotencia. Hicimos lo que pudimos. Mendigué Justicia para que lo condenen y nos dejen ser querellantes en la causa, y no lo logré. El caso llegó a Casación de Corrientes y a la Justicia no le importó nuestras vidas. Esta mujer no corrió la misma suerte que mi mamá”, apunta en el escrito.