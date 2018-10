Con pronunciamientos de correntinos, avanza el análisis del Presupuesto en el Senado

Con postura dividida, los senadores nacionales por Corrientes comenzaron el análisis del Presupuesto 2019. Ayer comenzó la ronda de exposiciones de funcionarios nacionales y se prevé que la iniciativa se tratará el 14 de noviembre.

Para el ex gobernador de Corrientes e integrante del bloque Cambiemos, Pedro Braillard Poccard, no habría grandes inconvenientes en el tratamiento del proyecto. La intención es tener dictamen el 7 de noviembre y dar tratamiento a la iniciativa, el 14. “Es un presupuesto que supera los 4 billones de pesos, serían 120 mil millones de dólares y hoy el ministro de Hacienda explicará cómo se financia, de dónde provienen los recursos para hacer frente a esos gastos”, expresó el senador nacional a Mega 24, previo a la exposición del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne.

“Creo que no debiera haber problemas en la aprobación del Presupuesto. Estamos hablando de la ley de leyes, es sana administración porque se trata de un Presupuesto que tiene más del 60 por ciento en gasto social”, manifestó el dirigente del Partido Popular (PP), socio de ECO+Cambiemos.

Ayer, Dujovne presentó los lineamientos de la propuesta en la Cámara de Senadores, con fuertes críticas del peronismo sobre la política económica del Gobierno nacional. Sin embargo, el jefe de la bancada del PJ Federal, Miguel Angel Pichetto, señaló que hay posibilidad de acuerdo para que el proyecto sea ley.

La ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, será la próxima en exponer en la Cámara alta. Mañana será el turno del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. La próxima semana, el titular de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, cerrará el ciclo de conversaciones.

Si bien el peronismo federal podría acompañar la iniciativa, el kirchnerismo se pronunció en contra. Ayer la senadora por Corrientes, Ana Almirón, señaló que rechazará la iniciativa.

“Así como está redactado no acompañaré el Presupuesto”, expresó la legisladora nacional a Radio Dos. Indicó que la iniciativa generaría grandes inconvenientes en los municipios. Uno de los puntos que causaron gran debate fue el traspaso de los subsidios al transporte público de pasajeros a las provincias y a las Comunas.

“No estamos de acuerdo con el presupuesto que se aprobó, porque plantea un acuerdo con el FMI, que desconocemos; queremos que se rehaga el proyecto según ese acuerdo”, manifestó Almirón.

De este modo, dos representantes correntinos ya explicitaron su postura. Días atrás, el senador Carlos Mauricio “Camau” Espínola había señalado su preocupación por el subsidio al transporte público de pasajeros. Advirtió que la quita podría disparar el precio a 40 pesos en las provincias. En tanto, mantuvo un encuentro con el gobernador Gustavo Valdés donde abordaron una agenda variada.