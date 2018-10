El Gobernador participó del homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín en Casa Rosada

Gustavo Valdés participó de un homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín, en conmemoración por los 35 años de democracia, tras su histórico triunfo el 30 de octubre de 1983. La exposición se inauguró ayer en Casa Rosada, y fue encabezada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

La muestra “Alfonsín por Alfonsín” incluye notas, cartas y fotografías, material audiovisual y objetos personales en el marco de un recorrido histórico de la Presidencia de Alfonsín. La clasificación y el ordenamiento de todo el material llevó más de un año y medio de trabajo junto a la familia del ex presidente, que donó el archivo completo y personal de Alfonsín. Fue la primera vez que el Museo Casa Rosada recibió una donación de esta magnitud.

Valdés estuvo entre los invitados, acompañado por el titular de la UCR nacional y gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo. Participaron, además, la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. También asistieron los jueces de la Corte Suprema y los ex presidentes Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.

“Nuestro mejor homenaje al doctor Alfonsín es demostrar que somos capaces de construir una Argentina unida, como él soñó, con instituciones sólidas y con políticas públicas que mejoren la calidad de vida de nuestra gente”, dijo el mandatario nacional durante el acto.

En ese sentido puso de relieve que Alfonsín planteó con insistencia la necesidad de que “juntos podamos encontrarnos en una visión de largo plazo y de construcción colectiva que nos mantenga con el foco puesto en construir un Estado al servicio de los argentinos”.