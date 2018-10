Intendenta pidió a la Justicia que investigue en qué gastó unos $14 millones su antecesor

La intendenta de Pago de los Deseos, Sintia Magaldi, luego de asumir el pasado 10 de diciembre, ya había advertido que el proceso de transición no se desarrolló normalmente y que carecía de documentaciones referidas a la administración financiera de la Municipalidad. Finalmente, ayer presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Saladas para que se investigue si el ex jefe Comunal Eduardo González y otras funcionarias que integraban su gabinete cometió o no ilícitos en la administración de los aproximadamente $14 millones que ingresaron a las arcas municipales durante el 2017.

“No dejaron balances, ejecuciones presupuestarias, facturas y ni siquiera las resoluciones por las cuales tendrían que haber habilitado erogaciones. En síntesis, no existe ningún tipo de documentación que acredite en qué gastaron los recursos del presupuesto del año pasado”, explicaron desde la Intendencia a El Litoral.

“La situación es grave”, remarcó Sintia Magaldi, que ayer presentó la denuncia ante la jueza de Instrucción, María del Carmen Mareco. Mientras que hoy, “una vez que esté conformado el expediente, vamos a solicitar ser querellantes en esta causa”, aseveraron a este diario.

Es que, indicaron, “consideramos que podría haber una asociación ilícita y malversación de fondos públicos que tendría como protagonistas no sólo a el ex intendente Eduardo González sino también a su esposa y secretaria de Coordinación Norma Esquivel, la ex secretaria de Hacienda, Gabriela Alveolite y la entonces secretaria privada Olga Romero”.

Pero además de lo denunciado en la Justicia, Magaldi planteó: “Tampoco entregaron el inventario general de bienes. Hasta el día de hoy, no se sabe cuántas máquinas tiene el Municipio”.