Taxis sin modificaciones desde inicios de agosto

Al igual que los trabajadores del sector de la remisería local, desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) no se aplican modificaciones en el costo de la tarifa del servicio desde los primeros días de agosto: el 11 de agosto los taxis de la ciudad registraron una suba de $30 a $35 y desde entonces no hubo nuevas actualizaciones. El incremento anterior de este sector fue en junio cuando el costo pasó de $28 a $30.

Cabe destacar que el servicio de taxis de Corrientes no cuenta con plazos para actualizaciones tarifarias como los remises.