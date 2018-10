Derecho a defensa

Desde el Colegio de Abogados de la primera circunscripción judicial habían difundido un comunicado para expresar su apoyo a uno de sus matriculados, más precisamente al abogado defensor del intendente de Paso de la Patria, por considerar que durante la sesión pública del juicio político no se le permitió ejercer libremente su profesión.

Sobre esto, el concejal Jorge Sicardi expresó a este diario que “quiero aclarar que en ningún momento nosotros (ediles) le impedimos hacer su trabajo. Lo único que planteamos fue que él no hable en la sesión, porque el descargo –tal como dice la Carta Orgánica- tenía que hacerlo el intendente. Sin embargo, se le habilitó a que ellos pidieran todos los cuartos intermedios que consideraran necesarios para que precisamente él asesorara a su defendido sobre qué debía decir. Inclusive hicieron uso de ese espacio en varias oportunidades”. Tras lo cual concluyó: “Quería aclarar esto porque si no pareciera que nosotros no respetamos su tarea y no es así”.