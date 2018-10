El ex cura Pacheco se entregó a la Justicia y analizan dónde cumpliría la condena

Acompañado por su abogado, el ex sacerdote Domingo Pacheco se entregó ayer a la mañana en la sede de la Dirección de Investigación Criminal y quedó a disposición de la Justicia para cumplir la pena de 13 años de prisión por haber abusado sexualmente de un joven que concurría a la parroquia Santa Rita de la ciudad de Esquina.

Su abogado defensor Julio Fernández informó que la jueza de Ejecución de Condenas, Teresita Zacarías, dispondrá el lugar de detención.

“Se ha entregado voluntariamente para dar cumplimiento y ajustarse a derecho y cumplir los 13 años de prisión”, señaló el letrado en declaraciones radiales.

En tanto, sostuvo que su defendido “en ningún momento estuvo prófugo de la Justicia” y que, al no hacer lugar a la apelación presentada, se entregó voluntariamente.

“Va a cumplir la condena de 13 años”, dijo Fernández y señaló que continúan esperando “la resolución de la Corte Suprema Justicia”, en referencia a la confirmación o no de la condena.

Finalmente, señaló que el ex cura condenado por abuso sexual de un menor, sería trasladado a Goya en la mañana de hoy.

Por su parte, el presidente del Tribunal Oral Penal de Goya, Darío Ortiz, precisó que “una vez que se practique el cómputo de la condena y se notifique a todas las parte, será trasladado a Corrientes para que cumpla su condena”.