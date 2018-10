El Municipio de Esquina apelará el fallo que establece la reincorporación de 26 empleados

La Municipalidad de Esquina, a través de su asesor legal Mario Aloy, anticipó que recurrirá el dictamen de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de la Capital, el cual habilitaba la reincorporación de unos 26 empleados que habían quedado suspendidos en marzo pasado cuando un juez de Goya dio lugar a una medida cautelar presentada por la Comuna. Es que, según lo manifestado por la abogada del citado grupo de trabajadores, “con aquel primer fallo de marzo que dejó en suspenso los pases a planta, los que en diciembre no firmaron el acuerdo de renunciar a esa reincorporación a cambio de una renovación de sus contratos -como fue el caso de mis defendidos- se quedaron sin trabajo”.

Sobre esta situación, Aloy explicó “ayer (lunes) fuimos notificados formalmente de la resolución de la Cámara de Apelación, admitiendo el recurso de varios empleados respecto a la medida cautelar 07, de marzo del corriente año, dictada por el juez en primera instancia, Candáz, en lo contencioso y administrativo”. Tras lo cual, de acuerdo a lo informado desde la Comuna, el asesor legal comentó que “estamos evaluando dicha resolución y seguiremos las instrucciones de recurrir a otra instancia, a fin de agotar la misma, exponiendo nuestros argumentos de por qué no nos conforma una resolución de esta naturaleza”.

A su vez acotó: “Al no quedar firme (el fallo de la Cámara); vamos a esperar la resolución de otra instancia, a fin de resolver la cuestión. Y a su vez, también esperamos ansiosos la resolución de fondo”. Luego, se refirió a los argumentos que esgrimió el Municipio para judicializar la regularización laboral de los municipales e hizo hincapié en que la resolución 525 del ex intendente -a través de la cual pasó a planta a más de 300 empleados- afectaba la economía municipal.

Tras lo cual Aloy insistió que el dictamen de la Cámara lo que hizo fue “admitir el recurso y dejar sin efecto la suspensión, pero no ordena la reincorporación inmediata ni mucho menos, porque justamente la Cámara sabe que eso va a depender del Juzgado. Y segundo, porque mientras no quede firme no puede ordenar nada y nosotros pretendemos que no quede firme”. Haciendo referencia en este último punto a que el Municipio apelará el último fallo emitido días atrás.