Jair Bolsonaro amenazó al diario Folha de Sao Paulo

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó con retirarle publicidad oficial al diario Folha de Sao Paulo, el más vendido e influyente del país, bajo la acusación de que mintió con denuncias de corrupción y desvío de dinero público en su contra.

Bolsonaro habló durante una entrevista con el noticiero de la red Globo. El presentador y editor jefe del programa, preguntó: “Usted siembre se declara un defensor de la libertad de prensa, pero en determinados momentos, llegó a desear que un diario dejara de existir. Como presidente electo, ¿usted va a seguir defendiendo la libertad de prensa y la libertad del ciudadano de elegir lo que quiera leer, lo quiera ver y oír?”

“No quiero que Folha cierre, pero en lo que a mi concierne, el medio que se comporte en forma indigna no tendrá recursos del gobierno federal, pero Folha por sí sola se terminó”, respondió el mandatario electo.

El ultraderechista ex capitán se mostró irritado con el diario Folha por considerar que mintió cuando publicó que empresarios amigos de Bolsonaro violaron la ley electoral al financiar ilegalmente por al menos 4 millones de dólares una serie de “fake news” contra el rival electoral, Fernando Haddad, en la campaña para el balotaje.

También el diario denunció que Bolsonaro tenía como empleada de su residencia de vacaciones en Angra dos Reis, Río de Janeiro, a una “ñoqui” del Congreso, algo que el hasta ahora diputado niega de plano.

“Por sí solo, ese diario se acabó. Ya no tiene ningún prestigio. Casi todas las 'fake news' que circularon contra mí partieron de Folha de Sao Paulo, inclusive la última nota, según la cual yo habría contratado empresas fuera de Brasil, vía empresarios de aquí, para desparramar mentiras sobre el PT. Una gran mentira, otro 'fake news' del diario Folha de Sao Paulo, lamentablemente”, dijo el presidente electo.