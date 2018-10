Gran despliegue de Gendarmería para traslado de un narco a cárcel del Chaco

Martín Chávez Cáceres, hermano de uno de los integrantes del cartel terrorista Comando Vermelho que opera en el sur de Paraguay y Brasil, fue trasladado ayer a la mañana desde la Unidad Penal de Ituzaingó a la cárcel federal de Resistencia, en medio de un gran despliegue de Gendarmería Nacional.

En comunicación con El Litoral el abogado Jorge Barboza que lo representa se mostró sorprendido por el traslado.

“Nunca se notificó que Chavez Cáceres iba a ser trasladado a otro penal. Me enteré por los medios de comunicación. Hace siete meses que mi defendido se encuentra detenido en Ituzaingó y jamás tuvo algún problema de conducta ni antecedente de fuga. Fue tratado como cualquier detenido. Entonces no entiendo por qué se crea esta situación de supuesta peligrosidad de Chavez Cáceres montando un gran operativo y a la vista de todos transitando por una avenida”, manifestó Barboza.

“Pude hablar con mi cliente y su familia. La verdad desconocen de qué se trata el comando Vermelho. Incluso mi defendido dijo que no sabe en qué andaba su hermano.

Martín Chávez Caceres oriundo de la ciudad paraguaya de Encarnación fue detenido el pasado 29 de marzo en la localidad de Glew, provincia de Buenos Aires. En el allanamiento a una vivienda secuestraron un importante cargamento de marihuana en un camión.

La investigación por tráfico de drogas llegó a él a través de un operativo que Gendarmería Nacional realizó en el 2017 en la localidad de Villa Olivari, donde se detuvo la marcha de un camión térmico de frutas que llevaba ocultas 4 toneladas de marihuana.

El conductor del camión identificado como Sergio Insaurralde al igual que Chavez Cáceres se encuentran procesados por el delito de asociación ilícita y comercio de estupefacientes.

Por su parte el El segundo jefe de la Agrupación III de Gendarmería Nacional, Claudio González, confirmó que el importante operativo que se efectuó fue para trasladar a dos integrante de una peligrosa banda narcocriminal.

Señaló al respecto que el traslado de produjo “desde Ituzaingó hasta la Capital de Corrientes y Resistencia, por disposición de los Juzgados 1 y 2” y señaló que el operativo se realizó con importante cápsula de seguridad” a la vez agregó que también intervinieron efectivos de la policía.

Sobre el caso, sostuvo que uno de ellos es hermano de un integrante la peligrosa banda “Comando Vermelho”.

En tanto, señaló que se trata de dos paraguayos nacionalizados argentinos y de una investigación “que lleva más de un año”, y que “se logró desbaratar la totalidad de la banda, en el conurbano bonaerense, con 14 detenidos, y que primeramente se secuestraron 4 mil kilos de marihuana y posteriormente 2 mil kilos en Buenos Aires.

“Este tipo de traslado se trató de una medida de prevención, el juez Vallejos logró los oficios para el inmediato traslado de estos detenidos a una cárcel de máxima seguridad”, concluyó González.

Se pudo conocer que el otro sujeto que llegó a Corrientes también desde la Unidad Penal de Ituzaingó fue alojado en la cárcel de San Cayetano.