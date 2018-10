Mandiyú consiguió su tercer triunfo en fila y golearon las Colchoneras

En el certamen Oficial Femenino de Primera División se van perfilando como candidatas las formaciones que vienen siendo protagonistas en las últimas competencias de la Liga Correntina de Fútbol: por un lado en la Zona A, Robinson, que goleó a Empedrado por 5 a 0; y en la Zona B, Mandiyú, que venció a Libertad por 2 a 0 y alcanzó su tercer triunfo en igual cantidad de presentaciones.

Durante la jornada del sábado pasado se jugó íntegramente la tercera fecha en los escenarios de Libertad y Lipton.

Por la Zona A las recientes campeonas del Preparación, Robinson, golearon a Empedrado por 5 a 0 en cancha de Lipton. En este mismo escenario Popular A le puso un freno al buen arranque de Peñarol, con un triunfo 2 a 0, y de esta manera las dos ganadoras subieron al primer lugar del grupo.

Además, Soberanía logró su segunda victoria en el torneo, al imponerse 1 a 0 sobre las dueñas de casa Lipton. En tanto que Dr. Montaña y Santa Catalina empataron 0 a 0, pero en cancha de Libertad.

En la Zona B, Mandiyú consiguió su tercer triunfo consecutivo sin recibir goles: en el estadio Decano las Algodoneras vencieron a las locales Libertad por 2 a 0.

Las chicas de Villa Raquel, que venían de ganar sus dos primeros partidos, cedieron puntos frente a Popular B en un empate sin goles 0 a 0, juego que se disputó en cancha de Lipton.

Sportivo se repuso del desempate perdido en el Preparación, y de dos fechas negativas en este Oficial, y alcanzó su primera victoria en el torneo con goleada 6 a 0 sobre Quilmes. Este juego se disputó en el estadio Decano, al igual que el duelo entre las Madereras, con triunfo de Curupay A por 3 a 0 sobre Curupay B.

La próxima fecha, cuarta, contempla los siguientes partidos: Lipton vs. Empedrado, Soberanía vs. Popular A, Peñarol vs. Dr. Montaña, Santa Catalina vs. Robinson (Zona A); Quilmes vs. Curupay A, Sportivo vs. Popular B, Villa Raquel vs. Libertad, y Mandiyú vs. Curupay B (Zona B).