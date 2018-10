Boca Unidos corrige detalles y define equipo para el viernes

El técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, buscará comenzar a definir en la práctica de esta mañana la formación que presentará el viernes en Misiones ante Crucero del Norte, luego de perder el domingo frente a Chaco For Ever el invicto en el Torneo Federal “A” 2018/19.

El cuerpo técnico aurirrojo se concentró a partir del lunes por la mañana en corregir errores y buscar alternativas para planteos tácticos como el que le presentó en el último compromiso el negro chaqueño, a partir de una profunda autocrítica.

Para Boca Unidos no sólo fue la primera vez que pierde en el torneo, también fue la primera ocasión en que se encontró abajo en el resultado, y también la primera en la que le convirtieron más de un gol a la que sigue siendo la valla menos vulnerada del campeonato.

La anterior ocasión en que su arquero Alejandro Medina tuvo que ir a buscar la pelota al fondo de su arco fue precisamente en la primera rueda frente al rival del viernes, tras el empate transitorio de Osvaldo Miranda, goleador de la zona 4 del certamen.

Se sabía que en algún momento la derrota iba a llegar. Lo preocupante es que Boca Unidos perdió la línea ante For Ever, no estuvo cómodo desde el inicio del partido, y cuando tuvo que ir a buscar el resultado, recurrió como nunca a los pelotazos, porque no pudo armar circuitos de juego.

Con excepción de Fabrizio Palma (desgarrado), el resto del plantel está a disposición del DT, quien deberá decidir si ratifica la confianza a los mismos once, o bien introduce alguna variante de tipo táctico buscando mejorar la performance.

En la práctica de la víspera, los futbolistas realizaron trabajos de prevención en el gimnasio del predio, tras lo cual practicaron definición de jugadas, finalizando la práctica con tareas de tipo aeróbico, buscando no exigir físicamente a quienes deben jugar el viernes desde las 21 en Santa Inés.