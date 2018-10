Midón finalista de la Copa Argentina en el club Macabi

La gira Cosat 2018-2019 no se detiene y los representantes del Club San Martín, el juvenil tenista Lautaro Midón y el coach Antonio Martínez, tuvieron un nuevo paso positivo en la segunda etapa de la temporada que se disputó en el club Macabi de Buenos Aires para las categorías Sub 14 y Sub 16.

Fue una nueva edición de la Copa Argentina y en varones hasta 16 años el argentino Francisco Pini (22°) repitió corona luego de haber obtenido el título en Punta del Este una semana atrás. En esta oportunidad superó al correntino Midón (53°), que accedió a la final, pero no pudo ante Pini y cayó por 6-4 y 6-1.

En varones hasta 14 años el campeón fue el peruano Josué Guzmán (14° Cosat), quien venció al brasileño Gustavo Tedesco (20°) por 6-2 y 6-0.

“Fueron dos semanas de puro aprendizaje. En Punta del Este finalista de dobles con Matías Juri. En Buenos Aires, Copa Argentina finalista de singles. Quiero agradecer a mi equipo de trabajo (Antonio Martínez, Joselo y Matías) del Club San Martín, en especial a Pilin que me acompañó. A la AAT (Asociación Argentina de Tenis) por confiar en mi tenis. A mi familia porteña que vino a verme y alentarme. A mi familia correntina. A mis sponsors”, posteó Midón en su cuenta de Facebook.

Midón (12º preclasificado), debutó en Macabi con un triunfo sobre el peruano Gonzalo Bueno, por 3-6, 6-4 y 6-1, mientras que en segunda ronda eliminó al argentino Juan Manuel La Serna, por 6-1 y 6-0.

Ya en cuartos de final, el correntino derrotó al brasileño Lorenzo Esquici (14º) por 6-2 y 6-3. En semifinales venció a su compatriota Juan Ignacio Lombisano (10º) por 6-0, 4-6 y 6-2.

El entrenador Rojinegro Antonio Martínez (53 años) tuvo su presentación como capitán del equipo juvenil de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Trabaja hace más de dos décadas en el club San Martín y entrena a una de las proyecciones del tenis argentino, el correntino Midón.

Este calendario Cosat (14-16 años) sigue con una parada en Chile esta semana, luego el 5 noviembre se muda a Perú y el 12 de noviembre se jugará en Bolivia.

Ya para el año que viene, el 14 de enero en Venezuela se reanudará el calendario. El 21 de enero se jugará en Colombia y el 28 de enero en Ecuador. Luego el 4 de febrero en Paraguay, el 11 de febrero será el Banana Bowl de Brasil y finalmente el 18 de febrero se completará el calendario en Porto Alegre (Brasil).