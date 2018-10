Pinedo se pronunció en contra de las prisiones preventivas

Federico Pinedo se convirtió en el tercer hombre del Gobierno en pocos días en cuestionar las prisiones preventivas. El presidente provisional del Senado de la Nación aseguró este jueves que existen "situaciones de abuso con el uso de la prisión preventiva" y que el gobierno nacional debe "proteger que no haya persecuciones políticas a través de la Justicia".

"Se ha abusado de la prisión preventiva porque la Justicia tarda mucho en llegar", precisó Pinedo, al tiempo que afirmó que "como la Justicia en Argentina no es rápida y los jueces no quieren tener libres a delincuentes, por eso meten presos a mucha gente que está en etapa de investigación y no condenada".

En una entrevista con el programa Plato Fuerte, que conduce María Laura Santillán en Radio Nacional, el legislador resaltó que la Justicia "ha abusado de esta figura (la prisión preventiva) porque tarda mucho en llegar".

El de Pinedo no es el primer pronunciamiento de un dirigente del Gobierno cuestionando el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces. Su posición se asimila a la de otros dirigentes del oficialismo que ya se expresaron públicamente.

Primero fue el radical Ricardo Gil Lavedra, quien se desempeña como presidente del Consejo Consultivo del programa Justicia 2020, el que señaló que "es probable que haya cierto uso indebido de la prisión preventiva"; luego se sumó el ministro de Justicia, Germán Garavano, que se refirió directamente a la situación de Cristina Kirchner y dijo que "no es bueno que se pida la detención de un ex presidente".

Las declaraciones de Pinedo dejaron a la luz que la opinión del ministro Garavano no fue aislada. Existe dentro del gobierno nacional una línea de pensamiento similar con respecto a la utilización indebida de la prisión preventiva.

En lo que respecta a la tensión que se generó en el Gobierno por el contrapunto entre Garavano y Elisa Carrió debido a la declaración que brindó el ministro sobre la situación procesal de Cristina Kirchner, Pinedo advirtió que "no debe tomarse la opinión personal o general como si fuera una presión del Ejecutivo". Y agregó: "No me siento en absoluto presionado por la opinión de un ministro. De hecho tanto yo como todo mi bloque hemos tomado una posición diferente".

Elisa Carrió cruzó con dureza a Garavano luego de sus declaraciones y dijo que "sus dichos fueron una vergüenza para la República y la división de poderes". Lo hizo a través de una carta que publicó en las redes sociales y que generó tensión interna en el Gobierno.

Con respecto a la postura de la cofundadora de Cambiemos, Pinedo sostuvo que "lo que dice Carrió es que alguien del Poder Ejecutivo no debería opinar sobre eso" aunque resaltó que "eso no quita que las personas puedan dar sus opiniones personales".

En la misma carta la diputada nacional pidió el juicio político al titular del Ministerio de Justicia. En ese sentido, el presidente provisional de la Cámara alta dijo: "Yo desdramatizo el comentario de Carrió acerca del pedido de juicio político del ministro Garavano".

En lo que respecta a la situación judicial de la ex presidente, Pinedo señaló que "los integrantes del bloque del PJ en el Senado tienen la idea de que se lleve adelante el juicio sin la prisión preventiva".

También se refirió al pedido de desafuero de Cristina Kirchner que hizo el juez federal Claudio Bonadio y advirtió que "el bloque de Cambiemos va a votar a favor de los desafueros cuando los pedidos de desafuero estén convalidados por las Cámaras de Apelaciones".

"Cristina tiene un solo pedido de desafuero que es por el tratado de entendimiento con Irán, se vence el período para tratarlo en el mes de noviembre. Cambiemos tiene tomada la decisión de pedir el tratamiento antes de que venza", afirmó.