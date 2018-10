A un paso de la cárcel: ratificaron condena contra ex director del FMI Rodrigo Rato

El Tribunal Supremo de España ratificó ayer la condena a cuatro años y medio de prisión para el ex director general del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, por malversación cometida con la tarjeta de crédito empresaria de un banco español.

El juez de la corte inferior deberá ordenar el encarcelamiento en los próximos días. Rato fue jefe del FMI de 2004 a 2007 y anteriormente una figura destacada del Partido Popular, de derechas y ministro de Economía de España.

El año pasado la Audiencia Nacional condenó a Rato de apropiación ilegal de fondos durante su conducción de 2010 a 2012 de Bankia, un banco que posteriormente debió ser rescatado por el gobierno. Rato, quien negó que usara las tarjetas para pago de gastos irregulares y no declarados, recibió la condena más grave de los 64 acusados en el caso.

Tras la condena inicial, Rato presentó un recurso ante el Supremo, junto con el creador de todo este sistema corrupto, Miguel Blesa, su predecesor en la dirección de Caja Madrid.

El dinero desviado por los condenados sirvió para pagar fiestas, viajes y artículos de lujo. Desviaron en total 12 millones de euros entre 2003 y 2012, y Rato, en particular, gastó con su tarjeta 99.054 euros.