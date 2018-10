Boca se juega en Brasil su pase a semifinales

Boca Juniors, con la ventaja de haber ganado en la ida por dos goles de diferencia, buscará hoy en Brasil asegurarse su pase a las semifinales de la Copa Libertadores de América, cuando se enfrente con el local Cruzeiro en Belo Horizonte, en el partido desquite de los cuartos de final del máximo certamen continental.

Boca se impuso en el encuentro de ida, jugado el 19 de septiembre en la Bombonera, por dos a cero, con goles convertidos por Mauro Zárate y Pablo Pérez, uno en cada tiempo, por lo que le alcanzará hasta perdiendo por un gol de diferencia para clasificarse a las semifinales.

El plantel dirigido técnicamente por Guillermo Barros Schelotto viajó ayer desde el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo chárter con el equipo titular casi confirmado.

Junto a la delegación de 22 futbolistas viajaron el delantero Darío Benedetto y el defensor Leonardo Jara, aunque no podrán ser de la partida por estar lesionados.

Si bien el triunfo por 2-0 conseguido en la ida es muy importante, sobre todo porque no recibió goles, Boca no deberá confiarse teniendo en cuenta que Cruzeiro se hace fuerte de local, al punto que terminó invicto en esa condición la fase de grupos.

El equipo brasileño sólo perdió un partido en el Mineirao; fue en el desquite de octavos de final frente a Flamengo de Río de Janeiro por uno a cero.

Pero el “xeneize” también es un equipo difícil de visitante y la prueba está en que todavía no perdió en lo que va de la Copa fuera de la Bombonera. Sólo lleva una caída hasta ahora, contra Palmeiras de Brasil, por dos a cero en su estadio, durante la fase de grupos.

El conjunto brasileño está obligado a ganar por tres goles de diferencia, ya que de hacerlo por 2-0 el partido se definirá por remates desde el punto penal.

Los conducidos por Mano Menezes contarán para este trascendental choque con el regreso del mediapunta uruguayo Giorgian de Arrascaeta, un jugador muy importante dentro del esquema táctico y quien estuvo ausente en la Bombonera por estar desgarrado.

Formaciones

Cruzeiro: Fabio; Edilson, Dedé, Leo, Egidio; Henrique, Silva; Robinho, De Arrascaeta, Neves; Barcos. Entrenador: Mano Menezes.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Sebastián Villa, Mauro Zárate y Cristian Pavón. Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte) Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay). TV: Fox.