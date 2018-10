La Justicia de Perú anuló el indulto al ex presidente Fujimori

La Corte Suprema peruana anuló ayer el indulto humanitario y ordenó la captura inmediata del ex presidente Alberto Fujimori, libre desde diciembre tras un polémico indulto del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. El juez Hugo Nuñez, del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, declaró fundado el pedido de familiares de las víctimas “de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori”, señaló el Poder Judicial en Twitter.

Además, el juez dictó orden de captura contra Fujimori, de 80 años, quien vive solo en el barrio residencial de La Molina, al este de Lima, desde que recuperó su libertad en diciembre del 2017. “El juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el ex presidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria”, tuiteó el poder judicial.

Alejandro Aguinaga, médico de Fujimori, no ocultó su sorpresa por la noticia. “Vemos que en el Perú no se respeta nada, no se respeta la independencia de poderes, el indulto al presidente Fujimori fue una acción constitucional”, dijo indignado a la radio RPP.

Carlos Rivera, abogado de los familiares de víctimas del gobierno de Fujimori que pidieron anular el perdón, justificó la decisión por las “irregularidades en el indulto”.

“El indulto de Kuczynski a Alberto Fujimori carece de valor jurídico y, por lo tanto, tiene que regresar a prisión por irregularidades en el proceso”, dijo Rivera, quien señaló que “no se cumplieron los estándares internacionales en el indulto humanitario”.

La hija del ex gobernante, la influyente líder opositora Keiko Fujimori, lamentó la decisión de la Corte, calificándola de “inhumana”.