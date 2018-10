Peña defendió el Presupuesto y aseguró que el Gobierno “está ordenando la economía”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó en la Cámara de Diputados el sexto informe de gestión en lo que va del año, con foco en la situación general de la economía y el proyecto de Presupuesto 2019, en medio de la negociación con los gobernadores.

El presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, habilitó la sesión a las 11.55 con un quorum de 136 diputados sentados en sus bancas. Se trata de la cuarta presentación del ministro coordinador en la Cámara baja (la última fue en agosto), y la sexta si se cuentan sus intervenciones en el Senado.

El funcionario asistió al Parlamento por primera vez desde que el Presidente decidió reducir la cantidad de ministerios a diez, y respondió consultas relacionadas al Presupuesto 2019, la seguridad, el déficit primario, el déficit financiero, el tipo de cambio promedio, la variación del PBI y la inflación IPC nacional.

Respecto de la cotización del dólar prevista en el Presupuesto 2019, Peña dijo que “la zona de no intervención cambiaria (entre $34 y $44) que hemos propuesto en nuestra actual política monetaria no fija un precio futuro, sino justamente una zona donde no interviene el Banco Central, con lo cual es un error pronosticar en base al valor superior de ese número. Estamos seguros de que el régimen de tipo de cambio flotante es lo que nos permite absorber estos shocks”.

“Ratificamos este presupuesto, ratificamos las medidas que estamos tomando para ordenar la economía argentina, ratificamos la prioridad en el cuidado social, ratificamos la profundización del federalismo. Y esperamos que a través del diálogo parlamentario se pueda lograr el mayor consenso posible”, agregó el jefe de Gabinete.

“La lucha contra el narcotráfico es una política de Estado. El nuevo sistema de información de estadística criminal recibió la máxima calificación de la ONU”, añadió en su sexta visita al Congreso en el año.

Tras la presentación del jefe de Gabinete, los primeros en tomar la palabra en el recinto fueron los legisladores del FpV, que criticaron con dureza el Presupuesto 2019. Vistiendo carteles en las bancas con la consigna “Rehacer Presupuesto”, la bancada del Frente para la Victoria reclamó la presentación de otro proyecto porque la “Ley de leyes” hace una “subestimación de variables económicas”, como el tipo de cambio y las proyecciones de inflación.

“Usted respondió que el año que viene el dólar va a estar a 50 pesos. ¿Por qué nos quiere hacer votar un Presupuesto que dice otra cosa?”, le espetó Kicillof a Marcos Peña. “¿Qué va a hacer el Gobierno el año que viene para mejorarle la vida a los jubilados, a los trabajadores, a la clase media, a las pymes, a los que tanto les habían prometido?”, le preguntó Axel Kicillof.

En su respuesta, Peña destacó que “el informe cita un pronóstico del REM, no es un pronóstico del Gobierno ni del Bcra. Se aclara además que el Bcra no hace pronósticos cuando rige un tipo de cambio flotante”.

Luego de otra serie de cortas respuestas de Peña, en las que evitó confrontar frontalmente con los legisladores kirchneristas, los diputados del Frente para la Victoria se retiraron del recinto (algunos de ellos en medio de gritos), a excepción del presidente del bloque, Agustín Rossi, y del ex ministro de Educación, Daniel Filmus.