Por la fuerte suba del dólar, la venta de inmuebles está “un poco paralizada”

El secretario de Vivienda de la Nación y presidente de Procrear, Iván Kerr, habló sobre un conjunto de medidas para reactivar el sector, ya que la suba del dólar afectó la venta de inmuebles. En este marco, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Iván Montanaro, coincidió en que el mercado está “un poco paralizado” y que si bien cuesta vender terrenos o viviendas, la demanda en alquileres se mantiene.

“Todo en general está un poco parado. Están todos muy pendientes de la situación del dólar y atentos a que baje. La gente está expectante a esto”, comentó ayer a El Litoral y agregó que la semana pasada tuvieron una reunión en la Cámara con referentes del sector.

En ese encuentro coincidieron en que “teniendo en cuenta los valores de abril, podemos decir que bajó entre un 20% y 30% el precio en dólar, es decir, un departamento que valía 100 mil dólares en abril hoy cuesta 70 mil dólares”.

Haciendo el cálculo en pesos, sí hubo una suba, ya que en el cuarto mes del año la moneda estadounidense estaba a $20, un departamento de 100 mil dólares equivalía a 2 millones de pesos. Hoy, ese mismo departamento a 70 mil dólares, así como ejemplificó Montanaro, cuesta $2.660.000, teniendo en cuenta la cotización de ayer a $38.

“En Corrientes sí aumentó el costo en pesos pero no como en Buenos Aires. La inflación no es parámetro para calcular el valor del inmueble porque hay muchos factores que influyen. Se está tratando de buscar un punto de referencia de un dólar a 20, no un dólar a casi 40 como está ahora. Esto se está dando naturalmente en el mercado”, explicó Montanaro.

Respecto a la baja en los valores en la divisa estadounidense, remarcó “es lo que se reflejó en la reunión en la Cámara Inmobiliaria, está un poco paralizado el mercado”. “El propietario se resiste a vender a los valores que estaban antes, pero si pone en el valor actual del dólar, el costo es muy alto y no podrá vender”.

A la vez, en relación a los créditos bancarios para adquirir una propiedad, sostuvo: “Las cuotas han subido, no se han disparado tanto y hay que estar atentos a lo que pase en los próximos meses. Muchos de los que estaban tramitando el crédito se quedaron en el camino, mucha gente, por esta movida cambiaria, no pudo adquirir un préstamo y comprar su vivienda”.

“En Corrientes, el costo de los terrenos y propiedades por lo general siempre estuvo pesificado, no funciona como en Buenos Aires, donde el precio se mueve a la par de la suba del dólar. Esto ayuda a no paralizar un 100% la actividad en la provincia”, comentó.

Por otra parte, en relación a los alquileres indicó: “Las inmobiliarias siempre estamos en el medio y la situación es difícil, los inmuebles se desvalorizan. El propietario quiere subir la renta pero el bolsillo del inquilino no puede pagar lo que pide. Siempre hay mucha demanda en alquiler, sí se está moviendo en menor medida, muchos prefieren esperar un poco más para alquilar”.

Por último, expresó que “esperamos que el Gobierno nacional dé cierta seguridad para que el sector se empiece a mover más”.