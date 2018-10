Taxista acompañó en el parto a una pasajera que dio a luz en su auto

En la siesta de ayer, una mujer que iba con su hija de unos cinco años solicitó un taxi en el barrio Mil Viviendas. Le dijo al chofer que la lleve a la clínica Iberá porque estaba a punto de dar a luz. No llegaron al centro de salud ubicado por calle Córdoba y el taxista Javier González fue testigo de cómo la mujer dio a luz sola en el asiento de atrás de su auto.

“En las Mil Viviendas una señora me pide que la alce porque estaba a punto de dar a luz, me pidió que la lleve a la clínica Iberá. Llegando a 3 de Abril y Santa Fe escucho que grita y cuando me doy vuelta veo que se pone de costado. Ahí le digo para ir al Hospital Escuela que estaba más cerca, primero me dijo que sí y luego dijo que no, que sigamos porque su marido la iba a estar esperando ahí. Un policía en moto nos iba apartando el camino, le pedí ayuda cuando lo vi en el camino. Cuando estábamos por calle Mendoza cerca de Junín, escucho el llanto de un bebé, me doy vuelta y lo veo en los brazos de su mamá; me temblaban las manos”, relató emocionado Javier a El Litoral.

Luego continuó: “Nunca me pasó esto, fuimos por Mendoza hasta Plácido Martínez, con el policía llamamos a los médicos y enfermeras que salieron corriendo. El médico le cortó el cordón y lo llevaron adentro. Algunas cosas no presté atención porque estaba muy emocionado”.

“Ella dio a luz sola, fue algo sorprendente, así como de la nada salió una personita y la verdad es que fue algo increíble, cómo pudo dar tan rápido a luz sin ayuda. Iba manejando y no la podía ayudar, la idea era ir rápido y llegar a la clínica. Por la gracia de Dios salió todo bien, fue una bendición”, expresó Javier, padre de cuatro niños, formoseño (hace 20 años vive en Corrientes) y casado con Analía Benítez.

El nombre de la mujer no lo sabe pero contó que el marido de la misma le pidió su número y agradeció la atención que tuvo con su familia. Esto sucedió a las 14.40, según relató el taxista que manejaba el auto de su cuñado, móvil 160.