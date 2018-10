Tercera caída consecutiva del dólar: bajó 27 centavos a $38,71

Presionado por las altísimas tasas de interés en pesos, que en la jornada de ayer llegaron hasta el 74%, el dólar anotó así su tercera baja consecutiva al ceder 27 centavos a $38,71, en bancos y agencias de la city porteña.

Con muchos altibajos y cambios bruscos en su cotización, pero siempre con tendencia declinante, la divisa norteamericana, que perforó durante la jornada los $38,50, perdió posiciones nuevamente en un escenario donde prevalecieron las inversiones en pesos con tasas de hasta el 74%, en el marco del nuevo esquema de política monetaria que incluye un sistema de control de la base monetaria y un rango de flotación cambiaria.

En el mercado mayorista, en tanto, la divisa descendió 41 centavos a $37,69 para la venta, después de tocar un mínimo de $37,20 (90 centavos debajo del cierre previo) en el arranque de la jornada de ayer, y un máximo de $38,10 en horas del mediodía, en una rueda que tuvo un acotado volumen negociado (apenas USD 396,5 millones, un 18% menos que el martes).

Sobre el final de la jornada, y luego de que el Bcra realizara una nueva licitación de Leliq, se acentuó el desarme de posiciones y en consecuencia el tipo de cambio perdió el impulso obtenido para cerrar alejado de los máximos del día.

“En los tres primeros días de octubre el tipo de cambio experimentó un fuerte retroceso que de persistir, amenaza con provocarle una baja de una magnitud similar a la de la suba de toda la semana pasada”, señaló el analista Gustavo Quintana.

Para Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal, el dolar" va a encontrar relativa calma con las medidas del Bcra sumado a tasas atractivas. Ahora, en el día a día, es posible que de corto se mantenga una volatilidad alta, pero no debería alarmarnos".

Hacia el cierre de la jornada cambiaria, el Banco Central adjudicó $109.520 millones (unos 2.894 millones de dólares) en Letras de Liquidez Leliq a siete días, con un rendimiento promedio del 71,267%, por arriba de una operatoria similar en la víspera. La tasa máxima subastada fue de 74,037% anual, en una subasta en la que vencían unos $123.000 millones (que estaban colocados a una tasa del 60%) en este instrumento exclusivo para los bancos.

“Las entidades financieras no dudaron en constituir nuevamente Leliq en la licitación de hoy, en la que quedó un saldo sin aplicar de $13.821 millones, que volvió a los bancos para su disponibilidad”, comentó un operador. “Aparentemente las entidades necesitaban estos pesos para cubrir obligaciones, dado que no se volcaron a la compra de dólares, en la creencia de que este jueves seguirán licitaciones de Leliq, empujando la cotización aún más hacia abajo”, agregó.

Mientras el Bcra logra contener la escalada del dólar con altos retornos en pesos, en el mercado advierten que “estas tasas de interés tan altas no son sostenible en el mediano plazo”. “Es una medicina muy dura con efectos colaterales como la profundización de la recesión”, dijo el economista Gusta Ber.