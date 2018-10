Tassano anunció un nuevo acuerdo paritario

El intendente Eduardo Tassano informó este viernes el acuerdo al que llegó el Ejecutivo municipal con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), el cual se logró tras continuas conversaciones mantenidas durante la semana, que tuvieron su corolario este jueves a la noche, reunión que se realizó en buenos términos, razón por la cual la propuesta fue aprobada por unanimidad.

“Agradezco la predisposición del gremio para llevar adelante este acuerdo en un contexto difícil para el país. Quiero agradecerles y ratificar que estamos juntos por nuestro municipio, por nuestra ciudad, y este acuerdo es parte de esa idea. Queremos decirles a todos los vecinos de Corrientes que estamos juntos trabajando para ellos”, afirmó el intendente. “Esto también ratifica que se ha seguido trabajando todos estos días, sin descanso, y hemos llegado a este acuerdo”, indicó, durante una conferencia realizada este viernes en el palacio municipal, de la que participaron los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Hacienda, Guillermo Corrales; junto a representantes sindicales.



TRABAJO Y DIÁLOGO PERMANENTES

“Somos el municipio que más ha acordado con sus trabajadores. Esto demuestra una actitud frente a la situación difícil que estamos atravesando y se ve que han comprendido el esfuerzo que estamos haciendo para reconocer a los trabajadores en sus derechos y entender esta situación inflacionaria que nos afecta a todos”, señaló Tassano en la ocasión.

“Es una situación difícil para todo el país, pero acá en Corrientes buscamos juntos una solución. Y como en todas las situaciones, en distintos momentos se revisa y se va contemplando; nosotros aspiramos al despegue económico del país en todos sus aspectos y en ese acompañamiento vamos a estar junto a los trabajadores”, ratificó el intendente.

“Trabajamos permanentemente. Siempre hay discusiones, pero me parece que este hecho de arribar a este acuerdo ratifica nuestra voluntad de trabajar en conjunto. Lo hemos hecho con la bancarización, lo hemos hecho con el trato hacia el agente municipal desde el primer día de nuestra gestión y lo vamos a hacer con esta conducción joven y nueva en lo que tiene que ver con la modernización y la preparación del municipio para los tiempos que se van a venir”, subrayó el titular del Ejecutivo municipal.

Por su parte, el secretario de Hacienda municipal hizo referencia a que “lo que otorgó esta gestión desde que se iniciaron las negociaciones paritarias en marzo acumula un 22 por ciento al sueldo básico y un 31% a lo que es el sueldo mínimo garantizado, que es lo que asegura que ningún agente municipal gane por debajo de ese monto”.



POSITIVAS VALORACIONES DEL SINDICATO

Rodolfo Medina, secretario general electo de la AOEM, valoró el acuerdo logrado con el municipio. “Vamos a seguir trabajando en conjunto. Por supuesto que habrá necesidades, pero lo importante es mantener el diálogo”, manifestó. “Siempre vamos a estar en la defensa de los trabajadores que nos eligieron para representarlos. Lo importante va a ser ir ajustando paso a paso la necesidad del trabajador”, añadió.

A su vez, el gremialista hizo hincapié en la continuidad del diálogo de aquí en adelante a través de cada área en particular. “Las comisiones sectoriales van a discutir situaciones específicas de cada área, lo que se va a manejar, todo tipo de disposiciones, situaciones de los trabajadores, uniformes, etcétera”, dijo.



EL ACUERDO

Funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y representantes del Concejo Deliberante llegaron a un nuevo acuerdo con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, tras reunirse en la noche de este jueves en el palacio municipal, en el marco de la Comisión Paritaria Permanente, luego de continuas conversaciones que se mantuvieron durante toda la semana.

En el encuentro, los representantes de la AOEM aseguraron que, tras haber consultado con los representantes electos, resolvieron aceptar el acuerdo paritario propuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal.

El hecho refleja la continuidad del diálogo entre las partes, que se produjo y mantuvo de manera ininterrumpida desde el inicio de la gestión hasta la fecha y que tuvo como antecedente más inmediato el acuerdo logrado el martes 18 de septiembre. A su vez, durante toda esta semana continuaron las conversaciones, que tuvieron como corolario el encuentro llevado a cabo en la noche de este jueves, que se produjo en un clima de consenso y apertura de las partes.



LOS ALCANCES

- Se acuerda un incremento sobre los valores básicos de la escala de Remuneraciones del personal comprendido en la ordenanza N° 1525 y modificatorias (escalafón municipal), consistente en un 7 por ciento aplicable de la siguiente manera: 3% en el mes de noviembre, 2% en el mes de diciembre y 2% en el mes de enero de 2019



- Se abonará un concepto de aumento compensatorio equivalente al 5% del sueldo básico del mes de enero de 2019, a liquidarse por planilla suplementaria, con un mínimo de $ 1.000 por agente municipal a pagarse el 18 de enero de 2019. Será abonado a los agentes de planta permanente y no permanente y también a los beneficiarios del programa laboral Neike Chamigo



- El sueldo mínimo garantizado municipal será de $ 13.500 a abonarse en dos tramos: $ 13.250 en el mes de octubre y $ 13.500 en el mes de noviembre



- Las Comisiones Sectoriales Permanentes se constituirán desde el mes de octubre y sus miembros serán designados por las autoridades electas de la AOEM y por el Departamento Ejecutivo Municipal, respectivamente. Será compuesta por dos miembros titulares y uno suplente por cada parte, además de la participación de la autoridad de aplicación



- Se creará una Comisión Técnica Específica con participación de las partes a fines de tratar la efectivización de los concursos para cargos municipales



- El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará entre los días 17 y 21 de diciembre



- El 28 de diciembre de 2018 se realizará un anticipo del sueldo de diciembre de $ 3.000 a todos los agentes municipales



En este contexto, se recuerda que, de acuerdo con lo que se había acordado en la comisión paritaria de marzo, desde el mes de octubre impactará el aumento del 4,5% al básico.

En cuanto al anticipo del sueldo de diciembre, el secretario de Hacienda resaltó que se llevará adelante “para que podamos garantizar que antes de fin de año cada agente municipal, aparte del aguinaldo, que lo cobraría en la semana anterior, tengan un adelanto de su sueldo”.

“Queremos destacar que el municipio está haciendo un gran esfuerzo para que el acuerdo sea sustentable, sea previsible, sea cumplible. Y ha hecho un gran esfuerzo el gremio en comprender la situación que se está atravesando y tomar una actitud responsable en cuanto a llegar a este acuerdo”, interpretó Corrales.