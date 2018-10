Cartas documentos cruzadas y citaciones por una denuncia judicial contra un Jefe comunal

Meses atrás, luego de rechazar los balances municipales del 2017, concejales presentaron una denuncia contra la actual administración comunal de Santa Lucía, liderada por el intendente José Sananez.

En este contexto, de acuerdo a lo informado desde el recinto, en la última sesión la presidenta del cuerpo deliberativo comentó que envió una carta documento al citado funcionario, para exigirle que le remitiera una serie de documentaciones de las citadas rendiciones. Sobre esto, precisó que el pedido respondería a que esos papeles los necesitarían los ediles que están citados a declarar la próxima semana.

“Pueden decir que cometí errores técnicos pero no que robé dinero del Municipio. Por eso estoy tranquilo. Igual no quiero polemizar con nadie. Cuando sea mi turno de declarar, ahí presentaré las pruebas correspondientes”, dijo Sananez al ser consultado por El Litoral. En este sentido, comentó que el también envió una carta documento para responder la que recibió desde el legislativo.

“Me piden documentación que tuvieron en su poder unos 90 días. Creo que tuvieron el tiempo suficiente para ver todo. Parece que quieren hacerme perder el tiempo para que descuide la gestión pero no lo van a lograr ”, dijo el jefe comunal santaluceño.