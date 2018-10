Cristiano fue desafectado de la Selección por la denuncia de violación

Cristiano Ronaldo quedó desafectado de la lista de convocados de Portugal, luego de la denuncia de violación realizada por una mujer estadounidense, quien afirma que el jugador la violó en el año 2009 y le hizo firmar un acuerdo a cambio de mantener oculta la situación.

La modelo estadounidense Kathiryn Mayorga aseguró que Ronaldo abusó sexualmente de ella en un hotel de Las Vegas, en el 2009 y a cambio de que la mujer no contara lo sucedido, el portugués le habría dado la suma de 375.000 dólares.

El entrenador del seleccionado de Portugal, Fernando Manuel Costa Santos, no dio detalles de las razones por las que no convocó a Ronaldo para los encuentros ante Polonia, el 11 de octubre por la Liga de las Naciones, y Escocia, el 14 en un amistoso internacional. Tampoco estará presente en los duelos de noviembre.

Según indican las agencias de noticias internacionales, la decisión de Costas Santos se mantendría hasta que se resuelva la grave denuncia que existe sobre el quíntuple ganador del Balón de Oro.

“Acordamos que el jugador no estaría en esas dos convocatorias, en esta y la próxima, en noviembre. No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación (con el entrenador Santos) entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo”, manifestó Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, en declaraciones al periódico deportivo Récord.