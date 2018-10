Por deudas de la gestión anterior, San Roque enfrenta demandas por más de $5 millones

El intendente de San Roque, Raúl Hadad, se reunió ayer con todos los trabajadores de la Municipalidad, a quienes les explicó la difícil situación judicial que están atravesando como consecuencia de las demandas que les iniciaron por deudas heredadas de la gestión anterior.

“Los abogados estuvieron contestando las demandas judiciales que hay contra la Municipalidad. Es un tema que nos preocupa y mucho, porque estamos hablando de mucho dinero”, expresó el jefe Comunal al ser consultado por El Litoral. En este contexto, indicó que por eso decidió reunirse ayer con todo el personal municipal para informarles lo que está sucediendo.

Sobre esto, desde la Comuna comentaron que hasta ahora son cuatro las demandas que están en la Justicia.

“Una iniciada el pasado 19 de febrero por unos $300 mil, otra que presentaron el 27 de marzo por unos $113 mil, otra con fecha 28 de junio por alrededor de $1.745.000 y la última que ingresó es del 31 de julio por $780.400”, especificaron. Al mismo tiempo añadieron que “a esos montos hay que agregarles los intereses, por eso, en total las demandas representarían más de $5 millones”.

Una cuestión no menor, considerando que “representan dos sueldos y un medio aguinaldo de todos los trabajadores de la Municipalidad”, remarcó el intendente.

Estas querellas, explicaron, las iniciaron presuntos proveedores de la Comuna que cuando quisieron cobrar, los cheques fueron rechazados. “Estuvimos analizando la documentación y consideramos que esas supuestas deudas que fueron generadas por la anterior gestión -entre agosto y octubre del año pasado- no estarían debidamente acreditadas”, manifestó Hadad.

Con respecto a esto, aseveró que “el Municipio no puede pagar cosas por las cuales la población no fue beneficiada. Por ejemplo, uno de los presuntos acreedores dice que en esos meses dio 600 bolsas de cemento pero resulta que no hay obras que justifiquen el uso de esos materiales”.

Tras lo cual subrayó que “nosotros gastamos alrededor de $3.500.000 -en lo que va de la gestión- para solventar obras de pavimento, ampliación de la biblioteca, refacciones en la Municipalidad, arreglos de puentes peatonales, en el cementerio, remodelación del matadero para que funcione como frigorífico y otros trabajos menores”.