Por presunta retención indebida de fondos, habrían procesado a ex intendente

El ex jefe Comunal de Goya Gerardo Bassi, según lo informado ayer por Power Noticias, habría sido procesado en una causa iniciada a partir de la denuncia que las actuales autoridades municipales realizaron tiempo atrás ante la Fiscalía Nº 2.

En tanto que, el juez de instrucción y Correccional N° 3 Darío Ortíz, sería quien el pasado 19 de septiembre firmó la resolución a través de la cual definió la situación procesal del ex titular del Ejecutivo.

De acuerdo a lo expresado a este diario, la causa se inició por la denuncia en la que presuntamente en los últimos meses de la gestión que concluyó en diciembre pasado “le cobraban a los proveedores por Ingresos Brutos, dinero que luego tenían que girar a la DGR (Dirección General de Rentas) pero como no lo habrían hecho presuntamente se produjo una retención indebida de fondos”, explicaron.