Provincia atenta a avances del Presupuesto nacional para definir proyecciones

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó que se trabaja en la elaboración de la propuesta por parte del Poder Ejecutivo. “El gobernador Valdés nos dio instrucciones respecto de que las decisiones del gasto no produzcan desequilibrios, esta es una premisa que se da en todas las resoluciones de inversiones, tanto en la salarial, como de infraestructura y otras. Siempre tratando de que el salario no pierda contra la inflación”, afirmó.

“Los municipios conforman una jurisdicción importantísima para la Provincia, por eso se tiende a que en su conjunto -Provincia y comunas- tengan la misma idea sobre el equilibrio y sustentabilidad, más allá de los recambios lógicos de los gobiernos”, dijo el Ministro de economía. “Nosotros tenemos una norma que establece el tiempo que tenemos para poder elevar el proyecto de presupuesto general de la Provincia ante la Legislatura correntina. Lógicamente, ya tenemos las pautas nacionales y si se aprueba o no se aprueba, si se logra o no se logra los dos tercios a nivel nacional eso, obviamente tendrá algún tipo de repercusión, especialmente de financiamiento”, explicó.

“Pero a trazos gruesos podemos afirmar que tenemos los elementos necesarios como para poder elaborar nuestro propio calculo de recursos”, señaló. “Lo que ocurra con el Presupuesto nacional es un indicador muy importante. Hay que estar atentos al cierre del nuestro con las decisiones sobre el nacional”, observó el ministro provincial.

“El Presupuesto nacional adopta criterios que incluyen modificaciones normativas y esto es lo interesante; este Presupuesto adopta criterios de modificación de recursos tributarios que están justamente establecidos en el Presupuesto”, afirmó.

“También con el nacional convive un acuerdo de financiamiento internacional histórico para Argentina por su magnitud y profundidad como lo es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dijo.

“En este contexto, la provincia de Corrientes no puede aislarse y por lo tanto, con mucho criterio, el gobernador Gustavo Valdés dice: nosotros vamos a tener en cuenta lo que diga el Congreso de la Nación por la dependencia en materia de recursos que tenemos –aunque nos pertenezcan legítimamente por rango constitucional – ya que la administración y recaudación está delegada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip)”, afirmó. “Todos estos aspectos y sus decisiones, a nivel nacional, nos afectan directamente”, sostuvo ante la prensa.

“El proyecto de Presupuesto nacional se está poniendo a consideración del Congreso, así como también estos acuerdos que la Nación ha logrado con las entidades bilaterales de crédito, particularmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, se refirió Vaz Torres.

“Esta cuestión hay que leerla bien; el FMI hace garantizar que los vencimientos de deudas no alteren el funcionamiento del Estado. Esta situación es para que se limiten las expectativas, tanto inflacionarias como de posible caída de default. Este acuerdo financiero garantiza estas cuestiones”, puntualizó el ministro.