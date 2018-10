Seguirán las obras hospitalarias que ya estaban en ejecución; otras no iniciaron

Las obras en el área sanitaria, a cargo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia que ya estaban en ejecución, aseguran que serán terminadas. En capital queda por equipar el servicio de laboratorio y diálisis en el Hospital Escuela mientras siguen los trabajos en la nueva terapia. En el Vidal, planificaciones que iban a ejecutarse este año, por el recorte de presupuesto a nivel nacional, se pasaron para el 2019.

“En el Escuela completamos el servicio de laboratorio y diálisis, se concluyó ese bloque pero ahora están en la instancia de reacomodo de equipos y de poner en funcionamiento los servicios. Falta que se traigan algunas máquinas. Mientras, continuamos con la planta alta donde se está construyendo la nueva terapia intensiva”, comentó a este diario el arquitecto a cargo del área, José Luis Matzner.

En este sentido, explicó que “en Capital este ministerio sólo tiene a su cargo el trabajo en el Escuela, puede ser que otras obras en la salud pública estén a cargo el Invico”. En el interior están iniciando y completando tareas en centros de salud en San Miguel y Empedrado; a la vez, proyectan para el año próximo beneficios en servicios sanitarios en Caá Catí, Mburucuyá y San Luis del Palmar.

En esta ciudad, “se proyectó para el año próximo la recuperación del Hospital Juan Pablo II” y también se va a trabajar “en el servicio de oncología del Vidal”. “Hasta ahora decidimos continuar con lo que ya comenzamos y se venía ejecutando, desconozco si se han dejado proyectos de lado. Desde el ministerio no hemos dejado ninguna obra sin finalizar”, aseguró el arquitecto a este medio gráfico.

Mientras tanto, en el Hospital J.R. Vidal falta la culminación del bar-comedor (a cargo de Invico) y la entrega de elementos para el sector nuevo de cirugía, según comentó El Litoral el director del nosocomio Horacio Sotelo. La compra de las camas y de los equipos para hacer endoscopía ya se habrían hecho y sólo falta que lleguen a la provincia. “Por error se mandaron unas camas que no nos servían para el traslado de los pacientes por la altura; ya están compradas unas nuevas, sólo se está esperando el envío. Hoy (por ayer) me reuní con el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, quien nos dijo que también ya esta comprado el equipo para hacer endoscopía”, señaló Sotelo.

Además, con el ministro también hablaron sobre la necesidad de un “reordenamiento del plantel administrativo y del personal de mantenimiento”, ya que hay gente que se jubiló. Desde la cartera sanitaria local también se comprometieron a trabajar en el tema.

Respecto a próximas obras, indicó: “Acordamos con el ministro Cardozo en entregar en una próxima reunión una planificación de trabajos para el 2019. Esto tendrá que ver, entre otras, con un nuevo modelo de emergencia que esté en concordancia con los otros sectores remodelados”. En relación a la parte donde estaban las monjas, señaló que: “Hay un buen terreno y ahí queremos habilitar la parte administrativa, que haya un reordenamiento del hospital para comodidad del paciente y del personal; también habría en este espacio consultorios externos”.

“El recorte del presupuesto que lo dijo el propio presidente afectó el avance de las obras en la emergencia que tendrían que haberse iniciado este año. Esta planificación ahora insistiremos para el 2019 ya que es muy necesaria”, relató el doctor Sotelo.