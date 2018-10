Celebraron su centenario las escuelas 600 de Concepción y la 629 de Esquina

La Escuela Primaria N°600 “Provincia de Mendoza”, en Concepción del Yaguareté Corá, celebró el último lunes sus 100 años de vida institucional.

La comunidad educativa realizó un emotivo acto, del que participaron el intendente, Lucio Fernández; el vice, Julio “Negrín” Montenegro; la directora, Liliana Salinas; la asesora Legal del Consejo General de Educación, María Dolores Ramírez; la supervisora de zona, Aida Maidana; los concejales Elena Meza, Diego Sandoval, Roxana Vera y César González; representantes de fuerzas vivas, ex docentes, ex directivos, ex alumnos, y público en general.

Tras el ingreso de las banderas de ceremonias, se entonó el Himno Nacional Argentino; el docente German Acosta realizó una reseña cronológica y expuso los logros de la escuela; y la Directora dirigió unas palabras alusivas.

Posteriormente hizo uso de la palabra el ex alumno Gastón Ramírez, comentando anécdotas vividas en su etapa como alumno de la institución. En tanto, la ex directora, Helvecia Gamarra, recordó su paso directivo comentando el sueño anhelado para concretar la nueva casa de estudios.

“Finalmente, hoy tenemos una escuela con todas las comodidades, que mucho luchamos para conseguirla”, dijo. Por su parte, la ex docente, Carmen Mercado de Obregón homenajeó con sus palabras a los docentes, alumnos, porteros, cocineros y destacó los avances logrados en el establecimiento.

En el cierre, hizo uso de la palabra la asesora legal e instructora sumarial del Consejo General, María Dolores Ramírez: “Traigo el mensaje del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y de la ministra de Educación, Susana Benítez, quienes desean una hermosa jornada para todos los presentes”. Luego, directivos recibieron en sus manos una réplica de la Bandera del Ejército de los Andes.

También se entonó el himno de la escuela, interpretada por el músico José Martín Rodríguez, junto con los alumnos. Para culminar, ex docentes fueron reconocidos por su labor y dedicación a través de las autoridades comunales; y se compartió un brindis entre los presentes.

Esquina

El jueves se llevó a cabo la ceremonia por el centenario de la Escuela N° 629 “Clizio Bertucci”, en Esquina, y participaron el intendente, Hugo Benítez; la directora, Mónica Barrios, el párroco de Santa Rita, Juan Carlos Mendoza, entre otras autoridades provinciales, municipales y miembros de la comunidad educativa. Durante la celebración, se descubrió una placa alusiva a los 100 años, se leyeron poesías y propuestas artísticas con coreografías, coro de alumnos, entrega de recordatorios y se concluyó con un almuerzo.

En tanto que la Escuela Primaria N° 621 “Elvira Pedemonte de Fratti” como parte de las actividades por su centenario, mañana hará una misa a las 20 en la parroquia.