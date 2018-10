Boca Unidos se prueba con su escolta

El impecable arranque de temporada de Boca Unidos (13) volverá a ser examinado cuando esta noche, desde las 21, reciba en el estadio del Complejo Deportivo Leoncio Benítez a uno de sus inmediatos perseguidores en la Zona 4 del Torneo Federal A: los jujeños de Altos Hornos Zapla (7) de Palpalá. El partido correspondiente a la sexta fecha tendrá como juez al árbitro chaqueño Guillermo González.

Para el Aurirrojo es su tercera presentación como local en lo que va de la temporada, luego de los triunfos sobre Crucero del Norte de Misiones y Juventud Antoniana de Salta. El Merengue viene de ganar en su última salida a la ruta, 1 a 0 sobre San Martín en Formosa por la cuarta fecha.

La semana pasada el elenco jujeño remontó sobre el final un duro partido en condición de local, con goles en los minutos de cierre para llevarse un valioso triunfo 2 a 1 sobre Gimnasia y Tiro de Salta.

Algo similar consiguió Boca Unidos en su visita a Sarmiento en el estadio Centenario de Resistencia, gracias al gol de Gonzalo Ríos para el 1 a 0 final, cuando ya no había tiempo para mucho más en el desenlace de un durísimo mano a mano.

Entre los dirigidos por Carlos Mayor habrá una sola variante en la formación titular, un cambio obligado ante la expulsión de Rolando Ricardone, quien recibió una pena de dos fechas. En su lugar ingresará Ariel Morales, de buen desempeño cada vez que le tocó saltar al campo de juego (ya suplantó a Leonardo Baroni en la segunda fecha).

Por el lado del visitante, su entrenador Cristian Corrales apostará a un nuevo dibujo táctico y a cuatro modificaciones. La pizarra del Merengue será 3-5-2 con un cambio obligado y tres variantes tácticas, aunque quedó la incertidumbre de si podrá estar a disposición o no Antonio Domínguez.

El mediocampista se movió diferenciado en los últimos días y sólo realizó medio tiempo en los minutos con pelota del miércoles, para evitar contratiempos y superar una contractura en el aductor.

Las cuatro modificaciones con respecto al último triunfo de local contra Gimnasia y Tiro (ese día jugó con un 4-3-3) marcan el ingreso obligado de Juan Méndez en lugar del lesionado Pedro Santillán (rotura de ligamento del hombro y ya fue operado exitosamente para comenzar con la rehabilitación) y por cuestiones tácticas Néstor Aguirre jugará en reemplazo de Luis Casarino, lo mismo que Facundo Tello y César Catálfamo desplazando a Leonardo Silveira y Juan Pascuttini. Pero en caso de que Domínguez mantenga la molestia muscular, el que se sostendría dentro del once sería Casarino. El rival mueve sus piezas frente a un Aurirrojo que buscará seguir por la buena senda.